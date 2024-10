Imagem Peregrina faz as últimas visitas à região episcopal neste final de semana

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) informou que a Imagem Peregrina está realizando as últimas visitas do ano. E, neste final de semana, uma semana antes do Círio 2024, a imagem vai nas regiões de Nossa Senhora do Ó e Menino Deus, nesta quinta (3) e sexta (4). No sábado (5), vai percorrer pelas paróquias e comunidades de Ananindeua, Marituba, Benevides, Benfica, Santa Bárbara e Mosqueiro. A oitava e última visita do ano ocorre nos dias 23 e 24 de novembro, na região de Santa Cruz.

O percurso da visita começa, nesta quinta, na região episcopalopal Nossa Senhora do Ó, no Seminário Pio X, seguindo para a paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Águas Lindas. Depois faz uma pequena parada no canteiro de obras do BRT e segue para a área missionária da Santíssima Trindade, em Águas Brancas. O dia de homenagens encerra com missa na Igreja Nossa Senhora do Ó, na praça Matriz de Mosqueiro. Na sexta, dia 4, a Imagem percorre várias localidades no distrito de Mosqueiro e nos municípios de Santa Bárbara, Benevides e Marituba, encerrando na paróquia Menino Deus, no centro de Marituba. No sábado a visita continua pelo município e por Ananindeua, retornando para a Basílica Santuário às 18h30.

Sobre as regiões episcopais

Em 2019, a Arquidiocese de Belém instalou a oitava região episcopal de Nossa Senhora do Ó, desmembrada da região Menino Deus. A nova região atende o distrito de Mosqueiro e os municípios de Benevides e Santa Bárbara e engloba nove paróquias e uma área missionária: Nossa Senhora da Conceição (Mosqueiro), Santa Rosa de Lima (Benevides), Nossa Senhora do Carmo (Benevides), Santa Bárbara, Menino Jesus (Santa Bárbara do Pará), São Pedro Pescador (Baía do Sol, Mosqueiro), Nossa Senhora da Conceição (Benfica), São Francisco de Assis (Benevides), Santuário Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro) e a Área Missionária Nossa Senhora do Cenáculo (Ariramba, Mosqueiro).

O desmembramento foi necessário por conta do grande crescimento da população e instalação de novas paróquias, além de facilitar o trabalho missionário. O vigário episcopal é o Padre Francimar Ferreira Lopes, que é também pároco da Paróquia Santa Bárbara.

A Região Episcopal Menino Deus é uma das três mais antigas da Arquidiocese, e é a segunda vez que é separada. A primeira foi em 2005 para criação da Região São Vicente de Paulo, e agora para criação da Região Nossa Senhora do Ó. O Padre Cleiton Liker, da Paróquia São Pio de Pietrelcina assumiu como Vigário Episcopal.

As Paróquias que compõem esta Região, são: Área Missionária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Canaã (Marituba), Área Missionária Santíssima Trindade, Área Missionária São Paulo Apóstolo, Paróquia Bom Pastor, Paróquia Menino Deus, Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Paróquia Nossa Senhora das Vitórias (Almir Gabriel), Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Marituba), Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Distrito Industrial), Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Júlia Seffer), Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Águas Lindas), Paróquia Santíssimo Sacramento, Paróquia São José dos Verdejantes (Águas Lindas), Paróquia São Marcos (Uriboca), Paróquia São Pio de Pietrelcina, Paróquia São Pio X e Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa (Ananindeua).