Imagem Peregrina de Nossa Sra. de Nazaré inicia visitas nas regiões episcopais neste fim de semana

A agenda de visitas da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré inicia oficialmente com as peregrinações nas regiões episcopais no próximo dia 14 de março, pela região episcopal Santa Maria Goretti. A primeira igreja a receber a padroeira será a Paróquia Santa Maria de Belém, com previsão de chegada às 9h. Em seguida a Imagem se desloca para a Paróquia São Domingos de Gusmão. Às 15h, está prevista a chegada na Paróquia São José de Queluz, encerrando a programação do dia na Paróquia Santo Antônio do Tucunduba, a partir das 19h, permanecendo em vigília até o domingo.

No dia seguinte, 15 de março, a peregrinação retoma às 7h, na Paróquia São Pedro e São Paulo. Em seguida, a Imagem Peregrina vai para a Paróquia Santa Maria Goretti, seguindo para a Paróquia São Francisco de Assis, encerrando a partir das 15h na Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

“A visita da Imagem Peregrina às regiões episcopais é um momento muito especial de proximidade com os devotos. Desde 2022, essa iniciativa tem fortalecido a evangelização e permitido que a presença de Nossa Senhora de Nazaré chegue aos bairros e comunidades. Para muitas pessoas, especialmente aquelas que não conseguem participar das grandes procissões em outubro, esse é um momento único de fé, encontro e emoção”, destaca o coordenador da DFN e do Círio 2026, Antônio Sousa.

Regiões episcopais da Arquidiocese de Belém

A região episcopal Santa Maria Goretti, a primeira a ser visitada este ano, é composta pelas paróquias Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Nazaré do Desterro (Basílica Santuário), Santa Maria Goretti, Santa Maria de Belém, Santo Antônio do Tucunduba, São Domingos de Gusmão, São Francisco de Assis (Capuchinhos), São José de Queluz, São Pedro e São Paulo. O vigário é o Frei Luís Rota.

As Regiões Episcopais na Arquidiocese de Belém foram criadas em 1991, por Dom Vicente Joaquim Zico. Na época criou-se as Regiões de Menino Deus, Santa Cruz e Sant’Ana, que atendiam a capital, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que atendia Capanema, e São José, que atendia Castanhal e as proximidades.

Com a criação de outras dioceses, como Castanhal e Bragança, a área atendida pela Arquidiocese de Belém reduziu-se às regiões Menino Deus, Santa Cruz e Sant’Ana. A partir dessas foram criadas Santa Maria Goretti, São João Batista, São Vicente e Coração Eucarístico de Jesus.

Visitas

Este ano, a Imagem Peregrina já realizou 17 visitas, entre Belém, Ananindeua, Marituba e Abaetetuba. Em 2025, foram realizadas, no total, 864 visitas, sendo 767 somente no Pará, incluindo os municípios da região metropolitana de Belém, Barcarena, Santa Bárbara, Mosqueiro, Tomé Açu, Tracuateua, Tailândia, Acará, Capitão Poço, Castanhal, Paragominas, Santarém, Afuá, Bonito, Bujaru, Cotijuba, Curuçá, Itaituba, São Caetano de Odivelas, Vigia, Breves, Capanema, Concórdia do Pará, Moju, Ourém, Parauapebas, Portel, Porto de Moz, Quatro Bocas, Rurópolis e Salinópolis, com alguns municípios destes recebendo mais de uma visita da Imagem, como Barcarena, Breves, Capitão Poço, entre outros.

Entre os estados visitados pela Imagem em 2025 estão Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal. “Temos buscado ampliar cada vez mais a presença da Imagem Peregrina em diferentes regiões do país, levando a devoção a Nossa Senhora de Nazaré e divulgando a tradição do Círio para além do Pará. Ao mesmo tempo, trabalhamos para consolidar a Basílica Santuário de Nazaré e, no futuro, o Centro Cultural Rainha da Amazônia como espaços de acolhimento e devoção durante todo o ano”, conclui Antônio Sousa.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) explica que as visitas a órgãos e instituições iniciaram desde os primeiros dias de 2026. O agendamento é feito considerando como prioridade a agenda de peregrinação da Igreja de Belém, entre Paróquias, Pastorais, Comunidades Católicas e Dioceses e Arquidioceses de outras cidades do Pará e outros estados. A Diretoria da Festa busca atender também instituições e empresas que estão comprometidas no apoio e patrocínio à realização do Círio 2026, além de hospitais e instituições de assistência social que lidam com público excluído e em situação de risco. Os agendamentos podem ser realizados pelo e-mail agendaimagemperegrina@ciriodenazare.com.br.

Veja a programação das visitas da Imagem Peregrina:

Sábado - 14 de março

09h – Paróquia Santa Maria de Belém

11h - Paróquia São Domingos de Gusmão

15h - Paróquia São José de Queluz

19h – Paróquia Santo Antônio do Tucunduba (vigília)

Domingo - 15 de março

07h – Paróquia São Pedro e São Paulo

9h - Paróquia Santa Maria Goretti

11h30 – Paróquia São Francisco de Assis (Capuchinhos)

15h - Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Próximas visitas da Imagem Peregrina às regiões episcopais:

25 e 26 de abril – 2ª visita – Região de Santana

16 e 17 de maio – 3ª visita – Região de São João Batista

13 e 14 de junho – 4ª visita – Região Coração Eucarístico de Jesus

29 e 30 de agosto – 5ª visita – Região São Vicente de Paulo

01 e 02 de outubro – 6ª visita – Região Nossa Senhora do Ó

03 de outubro – 7ª visita – Região Menino Deus

28 e 29 de novembro – 8ª visita – Região de Santa Cruz