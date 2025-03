Imagem Peregrina de Nossa Sra. de Nazaré inicia agenda de visitas às regiões episcopais neste sábado

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré deu início à agenda de visitas nas regiões episcopais da Grande Belém neste sábado (15), começando pela região de Santa Maria Goretti. A programação teve início ainda nas primeiras horas da manhã na Paróquia São Domingos de Gusmão, localizada no bairro da Terra Firme, com a chegada da Imagem, que foi recebida pelos fiéis da comunidade. Uma missa foi celebrada para marcar esse momento. As visitações nas paróquias da região seguem até domingo (16).

Em seguida a Imagem segue para a Paróquia Santa Maria de Belém. Às 17h, está prevista a chegada na Paróquia São José de Queluz, encerrando na Paróquia Santo Antônio do Tucunduba, a partir das 20h. A programação retoma no domingo (16), às 7h, na Paróquia São Pedro e São Paulo. Em sequência, a Imagem Peregrina vai para a Paróquia Santa Maria Goretti, seguindo para a Paróquia São Francisco de Assis, encerrando a partir das 15h na Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

O coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e do Círio 2025, Antônio Sousa afirma que as visitas às regiões episcopais são realizadas desde 2022, com o objetivo de intensificar o trabalho de evangelização. “É muito gratificante ver devotos emocionados por receberem em seus bairros a Imagem Peregrina e terem a possibilidade de estar próximos a Nossa Mãe, além do período do Círio de Nazaré, em outubro”, diz.

“Só de vivenciar isso já cumprimos com nosso dever. Muitas pessoas sem condições de participarem das grandes procissões do Círio tem esta como a única oportunidade de estarem próximos da Imagem Peregrina”, completa.

Regiões episcopais

As Regiões Episcopais na Arquidiocese de Belém foram criadas em 1991, por Dom Vicente Joaquim Zico. Na época criou-se as Regiões de Menino Deus, Santa Cruz e Sant’Ana, que atendiam a capital, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que atendia Capanema, e São José, que atendia Castanhal e as proximidades. Com a criação de outras dioceses, como Castanhal e Bragança, a área atendida pela Arquidiocese de Belém reduziu-se às regiões Menino Deus, Santa Cruz e Sant’Ana.

A partir dessas foram criadas Santa Maria Goretti, São João Batista, São Vicente e Coração Eucarístico de Jesus. A divisão das regiões episcopais é uma necessidade pastoral para facilitar a administração dos bispos e dinamizar a evangelização e o trabalho missionário.

A região episcopal Santa Maria Goretti, a primeira a ser visitada este ano, é composta pelas paróquias Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Nazaré do Desterro (Basílica Santuário), Santa Maria Goretti, Santa Maria de Belém, Santo Antônio do Tucunduba, São Domingos de Gusmão, São Francisco de Assis (Capuchinhos), São José de Queluz, São Pedro e São Paulo. O vigário é o Frei Luis Rota.

Visitas

Neste ano, a Imagem Peregrina já realizou 13 visitas, entre Belém, Ananindeua, Marituba, Fortaleza e Rio de Janeiro. Em 2024, foram realizadas, no total, 652 visitas, sendo cerca de 600 somente no Pará, incluindo os municípios da região metropolitana de Belém, Tailândia, Acará, Bragança, Capitão Poço e Castanhal. Os demais municípios que receberam a programação foram: Paragominas, Santarém, Afuá, Bonito, Breves, Capanema, Concórdia do Pará, Moju, Ourém, Parauapebas, Portel e Porto de Moz.

E ainda, as cidades de Quatro Bocas, Rurópolis e Salinópolis, com alguns municípios destes recebendo mais de uma visita da Imagem, como Santarém. Já entre os estados visitados pela Imagem em 2024 estão Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal. Além de Miami, nos Estados Unidos.

“A cada ano procuramos ampliar o número de estados que recebem a visita da Imagem Peregrina, com o propósito de levar nossa devoção à Nazaré e a festividade do Círio de Nazaré a todas as regiões do Brasil. Queremos tornar nossa Basílica Santuário de Nazaré e o novo Centro Cultural Rainha da Amazônia Nossa Senhora de Nazaré, quando estiver finalizado, espaços de devoção durante o ano inteiro, não só na época do Círio de Nazaré, como já ocorre em outros Santuários, como de Aparecida”, finaliza o Antônio Sousa.

Veja a agenda de visitas

Sábado - 15 de março:

08h – Paróquia São Domingos

12h - Paróquia Santa Maria de Belém

17h - Paróquia São José de Queluz

20h – Paróquia Santo Antônio do Tucunduba

Domingo - 16 de março:

07h – Paróquia São Pedro e São Paulo

8h30 - Paróquia Santa Maria Goretti

11h – Paróquia São Francisco de Assis (Capuchinhos)

15h - Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Próximas visitas da Imagem Peregrina às regiões episcopais:

03 e 04 de maio – 2ª visita – Região de Santana

24 e 25 de maio – 3ª visita – Região de São João Batista

14 e 15 de junho – 4ª visita – Região Coração Eucarístico de Jesus

30 e 31 de agosto – 5ª visita – Região São Vicente de Paulo

02 e 03 de outubro – 6ª visita – Região Nossa Senhora do Ó

04 de outubro – 7ª visita – Região Menino Deus

29 e 30 de novembro – 8ª visita – Região de Santa Cruz