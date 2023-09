Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita fábrica em Belém

Nesse mês de setembro, a programação da período Nazareno continua. Uma delas é a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em repartições e empresas, públicas e privadas. Na última sexta-feira (22), foi a vez dos colaboradores do Grupo Raymundo da Fonte, em Belém, terem contato com a padroeira dos paraenses.

Desde 2018, a celebração religiosa fez parte das festividades tradicionais do Círio de Nazaré e reuniu aproximadamente 150 pessoas na fábrica. “A participação vem crescendo a cada ano. A sensação é de gratidão por poder proporcionar, mais uma vez, esse lindo momento de fé e união para todos os funcionários e familiares, e também por poder agradecer por um ano de muita prosperidade e saúde. É um momento muito esperado por todos", comentou a coordenadora administrativa da empresa, Nádia Duarte.

(Divulgação / Grupo Raymundo da Fonte)

A visita da imagem de Nossa Senhora é um momento muito aguardado por todos e marca um tempo de conexão com a espiritualidade, gratidão, renovação de fé e dos pendidos mais íntimo à Maria. É um sinal de resgate de um novo tempo, assim como no tema do Círio: "Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho".

Este ano, a missa na empresa foi conduzida pelo padre Thieber Jaguer, da paróquia Santo Afonso Maria de Ligório. Além da celebração realizada na fábrica, o grupo Raymundo da Fonte, por meio da marca Brilux, tem participado ativamente do Círio de Nazaré nos últimos seis anos.

(Divulgação / Grupo Raymundo da Fonte)