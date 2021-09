Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita a TV Liberal

Demonstrações de fé e emoção marcaram a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no prédio da TV Liberal, que fica no bairro e avenida que homenageiam a Santa, na manhã desta quinta-feira, 30.

A Imagem chegou acompanhada de sua Guarda às 9h, sendo recebida pelos funcionários que já aguardavam para a celebração da missa, que foi ministrada pelo padre Gabriel Paes. Em sua mensagem, o sacerdote exaltou a Virgem de Nazaré e destacou sua representatividade como protetora dos paraenses, sobretudo, nos tempos de pandemia do coronavírus.

"É uma alegria estar aqui neste momento, de preocupação, de emoções que estamos vivendo, e o Círio nos impulsiona a ter esperança, ter fé. Então, passamos por muitas incertezas, mas a presença de Nossa Senhora, com Jesus Cristo, nós conseguimos passar", declarou o padre.

Priscilla Castro, apresentadora da TV Liberal, não conseguiu conter as lágrimas ao ver a imagem de perto. "Toda vez eu me emociono, porque é a oportunidade que tenho de estar mais perto dela. Na transmissão do Círio, ficamos no estúdio, e temos um olhar próximo, mas temos não um contato. Estar perto da imagem é uma força muito grande, diferente. Esse é momento que podemos chegar perto como pessoa, não como jornalista", disse a apresentadora.