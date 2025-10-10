A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou à praça matriz de Marituba por volta das 17h45 desta sexta-feira (10/10), encerrando o percurso do Traslado Ananindeua e Marituba, a mais longa das procissões do Círio de Nazaré.

A romaria percorreu cerca de 52 quilômetros entre Belém, Ananindeua e Marituba, reunindo milhares de fiéis ao longo da BR-316, em um trajeto marcado por orações, cânticos e demonstrações de fé.

A berlinda com a Imagem saiu de Belém pela manhã e, por volta das 17h15, passou pelo centro de Ananindeua, no km 8 da rodovia, antes de seguir para o destino final. A chegada em Marituba foi recebida com aplausos, homenagens e emoção, marcando mais um momento de devoção na quadra nazarena.

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chega à praça de Marituba após longa romaria pela BR-316 Foto: Cristino Martins | O Liberal