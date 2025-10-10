Imagem Peregrina chega à Paróquia São Vicente de Paulo, no bairro do Paar

O Traslado Ananindeua e Marituba chegou, por volta das 16h35 desta sexta-feira (10/10), à Paróquia São Vicente de Paulo, no bairro do Paar, em Ananindeua. A berlinda que conduz a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré segue seu trajeto de aproximadamente 52 quilômetros, passando por Belém, Ananindeua e Marituba, e reunindo fiéis ao longo do caminho.

A procissão teve início às 8h, saindo da Basílica Santuário de Nazaré, conduzida em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que participa do evento há 34 anos. Desde a saída, a imagem percorre ruas, comunidades e igrejas da região metropolitana, com a participação de devotos que acompanham a passagem da berlinda e prestam homenagens.

Durante o percurso, a imagem visita quase 50 pontos, incluindo 17 paróquias. Em Ananindeua, o roteiro já passou por Santa Cruz, Nossa Senhora de Loreta, Cristo Rei, São Miguel Arcanjo, Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora de Guadalupe, Divino Espírito Santo, Nossa Senhora do Amparo, Santa Rita de Cássia, Santa Paula Frassinetti, São Lucas Evangelista e, agora, São Vicente de Paulo. A expectativa é que a procissão chegue à Paróquia de Ananindeua por volta das 18h, encerrando o trajeto do dia.

