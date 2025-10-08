Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré é acesa na Doca durante o Traslado dos Carros

Com mais de 32 metros de altura, a estrutura se tornou um dos símbolos mais marcantes da decoração da cidade durante a quadra nazarena e emocionou os milhares de fiéis que acompanharam o momento

O Liberal
fonte

Imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré é acesa na Doca durante o Traslado dos Carros. (Cristino Martins | O Liberal)

A imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré, instalada na avenida Visconde de Souza Franco (Doca), foi oficialmente acesa na noite desta quarta-feira (8), durante a passagem da Imagem Peregrina pela romaria do Traslado dos Carros, a primeira procissão oficial do Círio de Nazaré 2025.

Com mais de 32 metros de altura, a estrutura se tornou um dos símbolos mais marcantes da decoração da cidade durante a quadra nazarena e emocionou os milhares de fiéis que acompanharam o momento. O acendimento foi realizado enquanto o carro berlinda, ornamentado por Djan Slaviero, passava pelo local, marcando um instante de fé e celebração.

Traslado dos Carros 2025

A iluminação especial da Doca integra o conjunto de homenagens visuais preparadas para o Círio 2025, com o objetivo de ampliar a atmosfera de devoção e beleza que toma conta de Belém nesta época do ano. O brilho da imagem pôde ser visto à distância, encantando os devotos e registrando mais um momento histórico na programação da festividade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

imagem luminosa

nossa senhora de nazaré

círio de nazaré

círio 2025

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda