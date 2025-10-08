Imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré é acesa na Doca durante o Traslado dos Carros

A imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré, instalada na avenida Visconde de Souza Franco (Doca), foi oficialmente acesa na noite desta quarta-feira (8), durante a passagem da Imagem Peregrina pela romaria do Traslado dos Carros, a primeira procissão oficial do Círio de Nazaré 2025.

Com mais de 32 metros de altura, a estrutura se tornou um dos símbolos mais marcantes da decoração da cidade durante a quadra nazarena e emocionou os milhares de fiéis que acompanharam o momento. O acendimento foi realizado enquanto o carro berlinda, ornamentado por Djan Slaviero, passava pelo local, marcando um instante de fé e celebração.

Traslado dos Carros 2025 Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal

A iluminação especial da Doca integra o conjunto de homenagens visuais preparadas para o Círio 2025, com o objetivo de ampliar a atmosfera de devoção e beleza que toma conta de Belém nesta época do ano. O brilho da imagem pôde ser visto à distância, encantando os devotos e registrando mais um momento histórico na programação da festividade.