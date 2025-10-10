Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega à Paróquia Santa Paula Frassinetti

A procissão saiu da Basílica Santuário de Nazaré às 8h, conduzida em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Fabyo Cruz
Berlinda em frente à Paróquia Santa Paula Frassinetti (Cristino Matins/O Liberal)

Por volta das 15h15 desta sexta-feira (10/10), a berlinda com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou à Paróquia Santa Paula Frassinetti, localizada na WE-72, no bairro Cidade Nova VI, em Ananindeua. O momento marca mais uma parada significativa da Romaria Rodoviária, a mais longa procissão do Círio de Nazaré, que percorre cerca de 52,3 quilômetros entre os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

A procissão saiu da Basílica Santuário de Nazaré às 8h, conduzida em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que participa do trajeto há 34 anos. Desde então, a imagem peregrina tem percorrido ruas, comunidades e igrejas da região metropolitana, recebendo homenagens de fiéis que se reúnem ao longo do caminho.

Ao todo, a imagem visita quase 50 pontos, entre eles 17 paróquias. O roteiro inclui, em Ananindeua, a Paróquia Santa Cruz, Nossa Senhora de Loreta, Cristo Rei, São Miguel Arcanjo, Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora de Guadalupe, Divino Espírito Santo, Nossa Senhora do Amparo, Santa Rita de Cássia, Santa Paula Frassinetti e outras. A previsão é que a berlinda siga até a Paróquia de Ananindeua por volta das 18h, onde deve encerrar o percurso do dia.

Círio 2025
