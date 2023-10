Imagem da Rainha da Amazônia segue agenda de visitações durante o ano inteiro

Ficar frente a frente com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é, sem dúvida, o momento mais importante para o povo católico paraense. São naqueles poucos segundos que pedidos e agradecimentos são feitos. É o reencontro do devoto com a Mãe. É a fé renovada por mais um ano. Mas antes de sair na grande romaria pelas ruas da capital paraense, a imagem santa percorre todo o Pará e outros estados, visitando várias paróquias.

Neste ano, a Virgem de Nazaré deve realizar cerca de 600 visitas em comunidades católicas, além de órgãos e instituições públicas e privadas. Segundo Jorge Rezende, coordenador de evangelização e responsável pela agenda dessas peregrinações, termina o Círio e as viagens continuam. “As visitas iniciaram desde os primeiros dias de 2023. O agendamento é feito considerando como prioridade a agenda das igrejas de Belém, entre paróquias, pastorais, comunidades católicas e dioceses e arquidioceses de outras cidades do Pará e outros estados. A Diretoria da Festa busca atender também instituições e empresas que estão comprometidas no apoio e patrocínio à realização do Círio 2023, além de hospitais e instituições de assistência social que lidam com público excluído e em situação de risco”, explica.

Imagem é levada a paróquias, comunidades e arquidioceses de cidades do Pará e outros estados (Divulgação / DFN)

Jorge Rezende explica que o maior intuito dessas visitações é a evangelização. “Neste contato com o símbolo maior do Círio, os devotos renovam sua fé, promessas e agradecimentos”, diz.

O padre Adalberto Brandão é vigário da região episcopal de São João Batista, que é formada por 12 paróquias e uma área missionária. Para ele, a presença de Maria nos lares, paróquias e órgãos públicos renova, fortalece e anima a fé do povo católico. “Maria sempre esteve presente na vida e na missão da igreja. Sua presença é algo marcante. Ela é a grande mulher que viveu, caminhou e se apoiou na fé, naquele que é capaz de realizar grandes maravilhas em sua vida. A visitação da mãe de todas as mães cria um ambiente de paz, de luz, de esperança e renovação da própria caminhada de fé, muitas vezes abalada pelos problemas pessoais, sociais, religiosos e familiares. É com essa luz que pedimos, que Maria, Mãe da Igreja, renove a fé e a esperança do nosso povo”, diz.

Padre Adalberto Brandão diz que a presença de Maria nos lares, paróquias e órgãos públicos renova, fortalece e anima a fé do povo católico (Jackeline Sampaio)

Após viajar pelo interior do estado e visitar outras cidades espalhadas por todo o Brasil, os hospitais da região metropolitana também estiveram na agenda de visitação de Nossa Senhora. Entre eles, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, Hospital Ophir Loyola, Abelardo Santos, entre tantos outros da rede pública e privada. A cada encontro com Maria, a emoção e o pedido de cura. Em cada braço estendido, a certeza da bênção da mãe que tudo cura e não desampara seus filhos. É o sentimento da fé em suas mais genuína expressão.

VOCÊ SABIA?

Em março deste ano, a imagem fez a primeira viagem do ano para outro estado. A cidade de São Paulo foi a escolhida. Em meados de julho, a imagem de Nossa Senhora esteve no Rio de Janeiro, onde aconteceu o 15º Círio de Nazaré carioca.