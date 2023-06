Helder Barbalho reúne com Dom Alberto Taveira e trata sobre ações do novo Centro Cultural de Nazaré

O Governador do Pará, Helder Barbalho, registrou em suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (19), um encontro com o Arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira, sobre o alinhamento das ações do Círio de Nazaré e do novo Centro Social e Cultural de Nazaré. A vice-governadora do estado, Hana Ghassan, esteve presente na reubião.

O Centro Social de Nazaré foi idealizado em 1986, pelo saudoso Padre Luciano Maria Brambilla, devido o aumento dos movimentos paroquiais que estavam ficando sem espaço para reuniões. Existem salas destinadas as Pastorais, Movimentos e Grupos pertencentes a Paróquia de Nazaré. Também são disponibilizadas outras 10 salas para encontros e reuniões diversas.

O espaço conta ainda com a Capela Bom Pastor e com os auditórios Dom Vicente Zico e São Paulo Apóstolo. Atualmente, o Centro Social é o principal local de eventos realizados pela Paróquia de Nazaré.