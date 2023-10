Grupo Liberal reúne artistas para homenagear Nossa Senhora de Nazaré

O Grupo Liberal em parceria com artistas paraenses prepararam uma homenagem especial à Nossa Senhora de Nazaré com a gravação do clipe "Luz de outubro", que é de composição de Guto Risuenho e com participação de importantes artistas do Pará de diferentes gêneros. O público vai poder conferir a homenagem a partir de hoje.

Thiago Costa, Wiliam César e Christiano, Markinho Duran, Nelsinho Rodrigues, Aninha, Michelle Amadhor, Heraldo Ramos, Valéria Paiva, Helen Patrícia, Márcio Irreverência, Valentina Faria, Maitê Risuenho, Bia Dourado, Renan Andrade participam da canção durante a homenagem e a assinatura fica com Wanderley Andrade.

A produtora cultural do Grupo Liberal, Meg Martins, que também está na direção do clipe, diz que a iniciativa é uma forma de homenagear Nossa Senhora de Nazaré e também de celebrar o retorno da maior festa religiosa do país, após um período de pandemia.

"No ano passado nós tivemos o Círio, mas muitas pessoas ainda sentiam medo, foi estranho. Esse ano não, estamos livres da pandemia e o Grupo Liberal resolveu se unir a grandes artistas para fazer essa linda homenagem", destaca Meg Martins.

A produtora acrescenta ainda que o Grupo Liberal tem a missão de levar à sociedade não apenas a informação, mas também a mensagem de amor e fé.

O cantor Thiago Costa disse que fez questão de participar da homenagem, pois sempre foi devoto de Nossa Senhora de Nazaré, mas após o acidente que enfrentou, ele diz que sua fé só aumentou. "Acompanho o Círio desde criança. Eu já fiz uma música para homenagear Nossa Senhora de Nazaré e agora poder participar desse momento é muito especial, pois estou bem, com saúde para agradecer por interceder por mim", comemora Thiago Costa.

Valéria Paiva, que comanda o Fruto Sensual, também está no clipe e diz que homenagear Nossa Senhora de Nazaré tem grande significado, uma vez que o artista é um trabalhador que atua na noite, nas estradas e está sempre necessitando de proteção.

"A nossa rotina não é fácil e se não tivermos fé em Deus e em Nossa Senhora fica difícil. Participar desse clipe é uma forma de agradecimento, de mostrar a fé e gratidão", pontua a artista.

Heraldo Ramos, do Fruta Quente, disse que a relação com o Círio de Nazaré é desde a infância e, por isso, sempre se sente motivado a prestar homenagem à Nossa Senhora. A cantora Helen Patrícia também está no clipe e diz que é sempre bom poder homenagear Nossa Senhora.

"O Círio é uma festa que deixa as pessoas diferentes, a cidade fica diferente, por isso, é muito importante como artista poder participar desse momento de celebração”, comemora a artista.

Guto Risuenho é cantor, compositor e autor da música "Luz de outubro". Ele diz que sua relação com o Círio e com Nossa Senhora é desde a infância. Ele começou a fazer homenagens à santa quando ainda tinha 14 anos. "Eu cantava em frente ao Banco do Brasil e lá fiquei durante um tempo. A partir disso, passei a compor para Nossa Senhora. Hoje já tenho aproximadamente umas 26 músicas", conta o compositor.

A música Luz de Outubro foi feita especialmente para o clipe do Grupo Liberal e Guto diz que com a canção tenta passar a ideia do romeiro que vem até Belém para agradecer pelas conquistas.

A música

De pés no chão vou seguindo a Berlinda

Tenho maria a me abençoar

A fé invade esse povo que volta de novo

Pra te amar

Coloca a graça alcançada no barco

Carrega a casinha de miriti

Olha pro céu e agradece que ela nunca se esquece

De interceder por ti

É Círio de Nazaré

Outubro cheio de luz

Maria passa na frente

E mostra o caminho pra gente

Que leva a Jesus

Ficha técnica:

Letra: Guto Risuenho

Imagens

Igor Mota

Edição

Marcelo Quadros

Produção Musical e arranjos

Dedê Borges

Direção

Meg Martins