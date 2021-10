Grupo Liberal proporciona cobertura completa do Círio para aqueles que estarão em casa

Por mais um ano, a pandemia da covid-19 tirou dos paraenses as tradicionais procissões do Círio de Nazaré. A programação oficial do Círio de 2021 não permite que as pessoas acompanhem a imagem peregrina da Virgem e padroeira dos paraenses nos poucos eventos públicos que por enquanto restam. Porém, de dentro de suas casas, os fiéis sempre encontram uma maneira de vivenciar o Círio e assim expressar a fé e a religiosidade. Por isso, o Grupo Liberal iniciou um intenso trabalho de cobertura da festividade desde o mês passado, para que os devotos tenham a melhor experiência. Mesmo que seja a distância.

Seja nas redes sociais, no portal OLiberal.com, na Rádio Liberal, nos jornais O Liberal e Amazônia e/ou na TV Liberal, a certeza é que os devotos terão uma programação extensa sobre uma das maiores festas religiosas do planeta. A intenção é mostrar não só o dia do Círio, mas também a culinária, histórias e outros assuntos que permeiam esta festividade.

O OLiberal.com já disponibiliza uma área específica com temas relacionados ao Círio. Na área (oliberal.com/círio), o leitor tem acesso a histórias do Círio, matérias, programação, receitas, dicas, vídeos, entre outros. Na sexta-feira (8), o quadro “Minuto a Minuto” irá acompanhar a apresentação do manto. A partir daí, serão disponibilizados vídeos e transmissões em tempo real da rua na timeline do Círio.

No domingo, às 6:50h, será transmitida uma live no YouTube e Facebook de O Liberal. Às 11h, a transmissão será através do Instagram. Todas as transmissões não serão focadas somente na procissão. Cada uma delas terá entrevistas, músicas, depoimentos, histórias de promessas e outros conteúdos.

“Apesar da pandemia, apesar da falta de procissão por conta do cuidado, o Círio acontece e transcende a tudo isso com a tradição. Ele não é feito de procissão, o Círio é feito de sentimento, de entrega. Mostrar essa tradição da melhor maneira possível e passar isso para o público é a nossa principal missão. Queremos mostrar tudo isso sempre respeitando o nosso leitor e a forma que eles consomem as informações”, ressalta Carlos Fellip, editor executivo digital de O Liberal.

Na segunda-feira (11), o jornal impresso reunirá todos os detalhes do que aconteceu no sábado e no domingo. A edição trará matérias que irão revelar e reforçar os laços dos paraenses com a Virgem de Nazaré.

“Os nossos leitores terão uma cobertura ampla sobre a maior festa católica de todo o Brasil. O sentido do nosso trabalho como jornalistas é mostrar a grandiosidade da festa que une não apenas os católicos, mas também pessoas de outras religiões. É importante que a gente dê visibilidade através dessa cobertura jornalística para as histórias dos devotos em relação à fé na padroeira. O nosso leitor terá esse conteúdo da forma mais abrangente possível", explica Cary John Oliveira, editor-chefe de O Liberal.

Programação da TV Liberal começa às 7h

A TV Liberal vai apresentar um Programa Especial do Círio 2021, a exemplo do ano passado. Não haverá o estúdio panorâmico (o Estúdio Glass) para evitar aglomerações em frente à sede da emissora. O programa vai ser do estúdio e começa às 7h, com a Santa Missa na Sé. Os apresentadores Priscilla Castro e João Jadson vão comandar o programa. A novidade deste ano é a interatividade com o público pela internet, com a jornalista Lissa de Alexandria.

"A cobertura do Círio da TV Liberal conta com a participação de cerca de 200 funcionários do Jornalismo, Tecnologia e Infraestrutura. Serão mais de quatro horas de transmissão com reportagens especiais, entrevistas e muita participação dos telespectadores e internautas. Nossos repórteres vão cobrir toda a programação da manhã de domingo, desde a missa na Sé até a chegada da imagem Peregrina na Basílica Santuário. São 36 câmeras na captação de imagens exclusivas", afirmou Josy Maciel, editora-chefe do JL1 e coordenadora do Núcleo do Círio.

O rema deste ano do Programa Especial é: "Círio 2021 - Tempo de Anjos". Uma equipe de editores e produtores trabalhou este tema durante seis meses, desde abril. "Decidimos fazer uma homenagem a todos aqueles que partiram vítimas da pandemia. Também para aqueles que se tornaram verdadeiros anjos da guarda com orações e cuidados. O legado daqueles anjos que ajudaram tantas pessoas e deixaram exemplos de amor ao próximo. Dentro deste tema vamos fazer uma homenagem especial ao nosso colega João Carlos Pereira que por mais de 20 anos participou como comentarista da nossa transmissão do Círio. João deixou muita saudade e também inspiração", concluiu Josy.

