Grupo da Terra-Firme distribui água e solidariedade durante o Círio de Nazaré

A distribuição de água durante o Círio de Nazaré é uma das formas mais conhecidas de solidariedade entre os romeiros da maior procissão católica do mundo. Ainda assim, o apoio é sempre necessário diante do calor intenso das procissões, agravado pelas altas temperaturas naturais de Belém e pela grande aglomeração de pessoas. O grupo “Amigos de Maria” tem transformado o simples ato de doar água em uma verdadeira mobilização social no bairro da Terra-Firme, na capital paraense.

Pela segunda vez, o grupo — formado por jovens universitários da passagem Pracinha, na Terra-Firme — distribuirá copinhos de água mineral na avenida Nazaré, durante a Trasladação do sábado (11). Com 12 integrantes, os Amigos de Maria já superaram a arrecadação do ano passado, reunindo mais de 200 fardos de água mineral em dois pontos de coleta instalados em um dos bairros mais populosos de Belém. A distribuição ocorrerá próximo ao Clube do Remo, na avenida Nazaré.

Fé e solidariedade

A ideia surgiu quando três universitários se uniram para ajudar os romeiros durante o Círio de Nazaré. O projeto é coordenado pelo estudante de zootecnia Marcelo Wesley, de 23 anos, e pela estudante Heloísa Helena, entre outros voluntários.

Entre as novidades deste ano, além da coleta e doação de água, o grupo também distribuirá fitinhas, papelão (para descanso dos romeiros) e melzinho, para ajudar na reposição de glicose. O objetivo é acompanhar os fiéis até a Berlinda, levando mensagens de fé e solidariedade por meio de gestos simples.

“Nossa expectativa está a mil. Estamos ansiosos como em todo esse tempo. A gente está muito ansioso, rezando muito para que tudo dê certo. A gente quer muito mais. Estamos rezando por cada romeiro, por todos aqueles que estão nos ajudando, e o sentimento real que todo o grupo está sentindo é ansiedade, porque está pertinho”, destacou Heloísa.

Organização e apoio da comunidade

No ano passado, o grupo arrecadou cerca de 180 pacotes de água, o que totalizou mais de 8 mil copos distribuídos. A coleta começou em agosto, pouco antes do Círio. Em 2025, a mobilização foi antecipada para maio, quando os jovens criaram o perfil @amigosdemaria_ nas redes sociais e envolveram microempreendedores da Terra-Firme nas doações.

Como forma de agradecimento, o grupo elaborou certificados de apoio e divulgou os estabelecimentos parceiros nas redes sociais.

“Entramos em parceria com mais de dez estabelecimentos para que a gente pudesse fazer a divulgação desses patrocinadores e eles doassem dez pacotes de água ou um valor referente a dez pacotes”, apontou Marcelo.

Doações e reconhecimento

Os Amigos de Maria se dizem gratos pelas graças alcançadas e pelo apoio recebido de diferentes pessoas, inclusive de outros países. O grupo já recebeu até doações via Pix de uma paraense que vive na Irlanda.

“Esse ano tivemos uma pessoa que doou da Irlanda. Quando eu vi, começou a chegar um monte de transferências com nomes diferentes. Ela é uma paraense que mora na Irlanda hoje. Ela falou do Círio para os amigos, que também doaram”, contou Heloísa.

Marcelo reforça que o grupo ainda aceita doações em dois pontos da Terra-Firme: um na passagem Pracinha, em sua casa, e outro na passagem Canaã. As contribuições também podem ser feitas por Pix, ou o grupo pode buscar as doações presencialmente.

“Se você se sentir tocado e quer fazer parte do grupo Amigos de Maria, pode doar qualquer valor ou pacotes de água, que a gente pode ir até a sua casa buscar”, reforçou.