Fotógrafas do cartaz analisam presença feminina na comunicação do Círio de Nazaré

Fotografar a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para os cartazes do Círio é uma tarefa de profunda responsabilidade, essencial para a comunicação publicitária da Festa maior dos paraenses. Para Walda Marques e Rosângela Aguiar, profissionais que assinam os cliques de 2005, 2007, 2014, 2015 e 2021, a missão é envolta em testemunhos de fé. Na opinião de Karol Coelho, profissional que fotografou para o cartaz deste ano, a atuação majoritariamente feminina no comando da comunicação oficial do Círio é um fato a ser celebrado.

Walda Marques, conhecida há décadas no cenário artístico de Belém, já fotografou três cartazes do Círio. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), ela foi a primeira mulher convocada para a missão, em 2005. Walda se lembra bem de seu primeiro convite, quando trabalhou ao lado da arquiteta e designer Maria Alice Penna e outros criadores. “Minha querida Maria Alice pediu para trabalharmos juntas. Aí veio várias ideias, os anjos do artista Paulo Emílio, a pintura de fundo do Jeferson Cardoso... foi lindíssimo esse processo”, relembra.

Walda Marques em seu estúdio fotográfico, segurando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré no colo. No fundo, painés com fotografias feitas por ela, retratando a cantora Dona Onete e a feirante Dona Coló, também com imagens da Santa nas mãos. (Wagner Santana / O Liberal)

Para ela, o desafio de fotografar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré vai além da técnica fotográfica. "Tem que fazer uma imagem muito boa da Santa, nítida", conta. Em um dos cartazes, a fotógrafa enfrentou dificuldades técnicas, o que a fez repensar o processo:

"Já fiz uma sem foco, meu Deus, ela teve que voltar… ela veio no meu estúdio, posso dizer que recebi Nossa Senhora em minha casa com muita humildade e amor".

Rosângela Aguiar, que também já teve suas fotografias nos cartazes de 2007 e 2015, compartilha uma trajetória semelhante de devoção e emoção. Seu primeiro convite veio após um membro da DFN ver um trabalho seu numa campanha publicitária. "Eles se apaixonaram e perguntaram quem era a fotógrafa. Alguém falou meu nome, e a Diretoria me procurou para registrar a Imagem Peregrina para o cartaz de 2007", relembra.

Ambas as fotógrafas têm uma perspectiva clara sobre a crescente presença feminina no Círio, especialmente no campo da fotografia. Walda vê a conexão maternal com Nossa Senhora como uma força que une as mulheres. "Acho que todas nós mulheres temos nossas rezas, fazemos o melhor pra ver Nossa Senhora, pra estar com ela. Somos mães, então vejo sempre por aí. Maria vem para nos ajudar e abrir mais os nossos corações".

Em frente a uma tela de computador, Rosângela Aguiar mostra o cartaz do Círio de 2015 (Cristino Martins / O Liberal)

Rosângela, por sua vez, ressalta que o espaço das mulheres na Festa de Nazaré é uma conquista significativa. "A mulher tem o lugar dela, o homem também. Nenhum deve atrapalhar, ou querer se colocar no lugar do outro", frisa.

Para Karol Coelho, fotógrafa do cartaz de 2024, o papel das mulheres no Círio é fundamental. Ela observa que, em várias áreas da organização, as mulheres desempenham papéis centrais, desde a distribuição de água, como promessas, até as assessorias de comunicação da Basílica e da DFN. "As mulheres estão muito presentes no Círio, em diversos setores. A comunicação, por exemplo, é majoritariamente composta por mulheres. Sem a imprensa, o Círio não teria a mesma visibilidade, e o trabalho dessas mulheres é essencial para que a festa cresça e atinja ainda mais pessoas", complementa.