Fitinhas do Círio: Pequenos laços de fé e esperança

No meio da multidão que acompanha o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, um símbolo singelo, mas carregado de significado, se destacam as tradicionais fitinhas. Coloridas, vibrantes e geralmente com mensagens religiosas, elas são muito mais que simples lembranças da maior manifestação religiosa do Pará, são verdadeiros laços de fé.

Pedro Cauã, gerente de uma pizzaria em Belém, é um dos muitos devotos que veem nas fitinhas uma forma de renovar a esperança. “É um símbolo de fé. Comprei para minha irmã, minha sobrinha e alguns amigos. É uma maneira de levar um pouco do Círio para quem não pôde vir e também de manter viva a devoção”, contou.

Pedro começou a acompanhar a procissão logo às 8h da manhã e percorreu todo o trajeto até a Basílica de Nazaré. Ele explicou que esse gesto de comprar e distribuir fitinhas é um ritual pessoal de renovação espiritual. “A gente se fortalece, e também compartilha essa força com os outros”, completou.

Durante o Círio, milhares de fitinhas são distribuídas ou vendidas ao longo do trajeto. Muitos acreditam que elas trazem proteção, curas e bênçãos, especialmente se forem usadas no pulso com três nós, cada um representando um pedido.

Para além do objeto, a tradição das fitinhas representa o elo afetivo entre o povo e Nossa Senhora de Nazaré, revelando a dimensão emocional e coletiva da festa. Em cada fita amarrada, um desejo.