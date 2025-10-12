Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Fitinhas do Círio: Pequenos laços de fé e esperança

Durante o Círio, milhares de fitinhas são distribuídas ou vendidas ao longo do trajeto

Bruna Lima
fonte

Para além do objeto, a tradição das fitinhas representa o elo afetivo entre o povo e Nossa Senhora de Nazaré (Ana Laura)

No meio da multidão que acompanha o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, um símbolo singelo, mas carregado de significado, se destacam as tradicionais fitinhas. Coloridas, vibrantes e geralmente com mensagens religiosas, elas são muito mais que simples lembranças da maior manifestação religiosa do Pará,  são verdadeiros laços de fé.

Pedro Cauã, gerente de uma pizzaria em Belém, é um dos muitos devotos que veem nas fitinhas uma forma de renovar a esperança. “É um símbolo de fé. Comprei para minha irmã, minha sobrinha e alguns amigos. É uma maneira de levar um pouco do Círio para quem não pôde vir e também de manter viva a devoção”, contou.

Pedro começou a acompanhar a procissão logo às 8h da manhã e percorreu todo o trajeto até a Basílica de Nazaré. Ele explicou que esse gesto de comprar e distribuir fitinhas é um ritual pessoal de renovação espiritual. “A gente se fortalece, e também compartilha essa força com os outros”, completou.

Durante o Círio, milhares de fitinhas são distribuídas ou vendidas ao longo do trajeto. Muitos acreditam que elas trazem proteção, curas e bênçãos, especialmente se forem usadas no pulso com três nós, cada um representando um pedido.

Para além do objeto, a tradição das fitinhas representa o elo afetivo entre o povo e Nossa Senhora de Nazaré, revelando a dimensão emocional e coletiva da festa. Em cada fita amarrada, um desejo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda