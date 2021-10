Fim de semana do Círio será de sol forte

Até o próximo domingo (10), os romeiros devem reforçar o protetor solar para acompanhar a festividade nazarena neste ano. O clima na capital será ensolarado e com poucas probabilidades de chuva, como prevê a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Com céu de pouca nebulosidade, variando de sol entre nuvens no período da manhã, a 229ª edição do Círio de Nazaré será marcada com muita fé e calor.

Nesta sexta-feira (8), dia do Traslado para Ananindeua e Marituba, as temperatura devem atingir mínima de 24°C e máxima em torno de 34°C. Pela tarde, o tempo previsto é parcialmente nublado, com chuvas localizadas. O mesmo deve ocorre no sábado (9), pela manhã, com um céu claro variando a poucas nuvens. Posteriormente, podem ocorrer pancadas de chuvas localizadas e rápidas, principalmente entre o final da tarde e início da noite. Esses eventos são previstos por conta de um clima com céu encoberto e muitas nuvens, no horário das apresentações da Esquadrilha da Fumaça.

Mesmo sem procissões oficiais, o público deve comparecer às ruas para saudar a Virgem de Nazaré no domingo. Para isso, é importante intensificar a hidratação e a proteção da pele. Para o dia principal do Círio, o céu aberto, com muitas horas de brilho solar, é esperado. Tempo limpo para apreciar a segunda apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Porém, no final do dia, áreas de instabilidades podem provocará chuvas em forma de pancadas em áreas isoladas, mas sem demora.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)