Fiéis lotam Praça Santuário no aguardo do Traslado para Ananindeua e Marituba

Belém já está movimentada e com um clima de festa desde as primeiras horas desta sexta-feira (11/10). Na Praça Santuário, no bairro de Nazaré, centenas de fiéis chegaram cedo e lotaram a área ao redor da Basílica Santuário. O motivo é o Traslado para Ananindeua e Marituba, a segunda das 14 romarias oficiais do Círio, que começa 8h, com saída da Basílica Santuário. Ao todo, serão cerca de 10 horas de procissão com 52,3 quilômetros, até chegar à Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua.

Esta também é a primeira procissão com a Imagem Peregrina de Nazaré vestida com o novo manto, que foi apresentado nesta quinta, em missa na Basílica Santuário.

Qual o percurso do Traslado?

Praça Santuário lotada (Foto: Dilson Pimentel | Especial para O Liberal)

O Traslado irá passar pela avenida Nazaré, avenida Magalhães Barata, avenida Almirante Barroso, rodovia BR-316, Rua São Benedito, passagem Jarbas Passarinho, rodovia Transcoqueiro, rodovia Mário Covas, avenida 3 Corações, travessas WE 31 e WE 16, rua da Providência, avenida D. Vicente Zico, travessa WE 54, avenida Milton Taveira, travessas WE 68, SN 21, WE 72, 73 e 75, SN 24, avenida Arterial 5-A, Estrada do Icuí-Guajará, rua Santa Fé, avenida professor Amintas Pinheiro, estrada do Guajará, avenida Independência, avenida Arterial 5-A, avenida Rio Solimões, estrada do Curuçambá, estrada do Maguari, avenida Cláudio Sanders, retornando para a BR-316.