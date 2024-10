​Fiéis lotam avenida Nazaré para acompanhar Motorromaria do Círio de Nazaré 2024

​Fiéis aguardam ao longo da avenida Nazaré a passagem da Motorromaria do Círio de Nazaré 2024, que acontece na manhã deste sábado (12). Entre os devotos, estava Wanda Borges, natural de Belém, que reside há 20 anos em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. Para ela, participar da Motorromaria é um compromisso de fé renovado anualmente.

“Nunca deixei de vir para essa procissão de fé. As pessoas que estão aqui são aquelas que realmente têm fé e vêm com um propósito de agradecer. Estou aqui agradecendo primeiramente a Deus”, contou Wanda, que veio acompanhada do marido, sobrinhos e irmã.

Após acompanhar a Motorromaria, Wanda já se prepara para participar de outros momentos importantes da festividade, como a Trasladação, que acontece na noite deste sábado, e a grande procissão do Círio de Nazaré, que percorre as ruas de Belém no domingo (13).