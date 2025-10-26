Fiéis lotam a Basílica de Nazaré na missa de encerramento do Círio 2025, em Belém

A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré ficou completamente lotada na noite deste domingo (26) durante a missa que marca o encerramento da 233ª edição do Círio de Nazaré, em Belém. A celebração é conduzida por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém, e reúne milhares de devotos que se despedem, com emoção e gratidão, de mais um ciclo de fé dedicado à Rainha da Amazônia.

O diretor do Círio, Antônio Sousa, avaliou positivamente o encerramento da festividade. “Para a gente, foi um Círio maravilhoso, não tendo nada que pudesse trazer preocupações. Muitas graças, muitas bênçãos. Todos os eventos foram muito bem, com participação ativa da população, todos, graças a Deus, acima do que a gente esperava”, afirmou.

Ele destacou ainda que, mesmo com a realização da COP30 em Belém, o evento religioso transcorreu de forma tranquila e segura. “Ocorreu tudo bem. Apesar de todo mundo se preocupar com a COP que está acontecendo, não afetou em nada. Pelo contrário, a organização se preparou ainda melhor e foi um Círio abençoado, seguro, tranquilo”, completou.

Durante a celebração, Dom Júlio destacou o impacto de vivenciar o Círio pela primeira vez. “Eu achei que foi uma sucessão de surpresas boas, porque de fato eu não conhecia, não tinha participado nenhuma vez, por isso sempre foi algo novo, sempre uma surpresa, sempre uma surpresa muito positiva, uma demonstração de grande devoção à Nossa Senhora de Nazaré e também da fé em Cristo”, disse o arcebispo.

Ele também adiantou que o tema do Círio 2026 já foi definido e será divulgado em breve. “O tema já foi escolhido, é um tema que daqui a pouco vai aparecer, mas ele tem um chamado missionário, tem um aspecto importante de um evento do Novo Testamento de Nossa Senhora, de uma disposição e de uma grande urgência daquilo que é a evangelização e também aquilo que é absolutamente necessário em todo o trabalho da evangelização: levar Jesus Cristo. O tema, então, de 2026 vai ter todos esses aspectos”, acrescentou.