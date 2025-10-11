Fiéis estão em frente à Basílica Santuário de Nazaré desde a madrugada deste sábado
As pessoas aguardam as romarias deste sábado; uma delas é a Romaria Rodoviária
Desde a madrugada deste sábado (11), muita gente já está em frente à Basílica Santuário de Nazaré. São pessoas que aguardam o começo das procissões deste sábado. Outras vieram caminhando de cidades do interior do Estado para pagar suas promessas a padroeira dos paraenses.
Antes de 3h30, já havia muitos fiéis em frente à Basílica Santuário de Nazaré. Uma das romarias com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é a Romária Rodoviária, que saiu de Ananindeua com destino ao trapiche de Icoaraci, onde começará o Círio Fluvial.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA