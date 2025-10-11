fiéis estão em frente à basílica santuário de nazaré desde a madrugada deste sábado

Desde a madrugada deste sábado (11), muita gente já está em frente à Basílica Santuário de Nazaré. São pessoas que aguardam o começo das procissões deste sábado. Outras vieram caminhando de cidades do interior do Estado para pagar suas promessas a padroeira dos paraenses.

Antes de 3h30, já havia muitos fiéis em frente à Basílica Santuário de Nazaré. Uma das romarias com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é a Romária Rodoviária, que saiu de Ananindeua com destino ao trapiche de Icoaraci, onde começará o Círio Fluvial.