fiéis aguardam, na basílica santuário, a descida da imagem original de nossa senhora de nazaré

Muitos fiéis já estão na Basílica de Nazaré aguardando um dos momentos mais emocionantes do Círio: a descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré do Glória. A cerimônia está marcada para ocorrer às 12 horas deste sábado (11), sendo conduzida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine.

A descida da Imagem Original, cujo achado é atribuído a Plácido José de Souza no início do século XVIII, ocorre em ocasiões especiais, como o período da quinzena nazarena, em outubro, e em maio, quando se celebra o aniversário de elevação da Basílica a Santuário. A Imagem Original raramente desce do Altar-mor, sendo a cerimônia de descida realizada desde 1992.

Antes, estão sendo realizadas missas. A primeira ocorreu às 7 horas, presidida pelo padre Josué Maria Bosco, Vigário de Nazaré. Às 9 horas, outra santa missa, esta presidida pelo padre Emanuel Maria, do Instituto Hesed. Às 10 horas, louvor e adoração, com os padres Francisco Maria Cavalcante e Emanuel Maria.

Segue a programação na Basílica Santuário:

* 12h: Cerimônia de Descida da Imagem Original do Glória;

* 16h30: Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré presidida pelo Padre Silva (CRSP);

* 16h30: Missa da Trasladação no Colégio Gentil presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine;

* 19h30: Louvor na Basílica Santuário de Nazaré: presidido pelo Padre Josué Maria Bosco, Vigário de Nazaré.

A transmissão ao vivo da Descida da Imagem Original do Glória será feita pelas Redes Sociais da Basílica Santuário de Nazaré (Facebook e Youtube), com a cobertura iniciando às 9h com a Santa Missa.