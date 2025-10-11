Capa Jornal Amazônia
Fiéis acompanham Oração do Rosário e aguardam descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré

A cerimônia será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, e marca o início das celebrações mais intensas do Círio 2025

A manhã deste sábado (11) é marcada por fé e devoção na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. Dezenas de fiéis se reúnem no templo para participar da tradicional Oração do Rosário, um dos momentos de preparação espiritual para o Círio de Nazaré.

Enquanto rezam, os devotos também aguardam com expectativa a cerimônia da Descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré do Glória, prevista para o meio-dia. O momento, considerado um dos mais emocionantes da quinzena nazarena, representa a proximidade entre o povo e a imagem sagrada que permanece no altar-mor durante todo o ano.

A cerimônia será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, e marca o início das celebrações mais intensas do Círio 2025. A Imagem Original é a mesma que, segundo a tradição, foi encontrada por Plácido José de Souza no século XVIII, às margens do igarapé Murucutu.

