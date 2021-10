Festa da Chiquita tem primeira edição fechada desde que foi reconhecida como patrimônio cultural

A Festa da Chiquita, tradicional evento que celebra a diversidade na madrugada entre as procissões da Trasladação e do Círio, neste ano ganhou uma edição presencial. O evento foi sediado pelo Memorial dos Povos, na avenida José Malcher, desta vez, com limite de público de 200 pessoas por vez.

O historiador Michel Pinho, secretário titular da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), destaca a importância em realizar a Festa da Chiquita.

Festa tem capacidade limitada de público (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

“É importante dar oportunidade para pessoas de todos os credos e crenças exercerem sua cidadania cultural de maneira plena”, diz Michel Pinho.

O professor destaca ainda que os protocolos de lotação do local para a festa têm sido cumpridos.

No Memorial, muita alegria, fantasia, maquiagem e festa para celebrar a diversidade.