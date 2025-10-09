‘Felicidade de dever cumprido’, diz estilista responsável pelo manto de Nossa Senhora de Nazaré

“Felicidade de dever cumprido”. Foi assim que a estilista Letícia Nassar definiu o sentimento que a acompanhou na noite desta quinta-feira (9), quando a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré recebeu o novo manto que a acompanhará durante o Círio 2025. A cerimônia, realizada após a missa das 18h na Basílica Santuário, em Belém, foi presidida por Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belém, e marcou um dos momentos mais simbólicos da quadra nazarena.

O manto de 2025, inspirado no tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, foi concebido para traduzir visualmente a presença de Maria como guardiã da vida e mediadora entre Deus e a humanidade. A peça é fruto do trabalho coletivo de Daniella Guerra, Fernando Machado e Luiz Paulo Ferreira (bordado), Rita Tomé (costura e acabamentos), Sheyla Craveiro (apoio) e da própria Letícia Nassar, responsável pelo desenho e estilo.

Emocionada, Letícia contou que a sensação ao ver o manto revelado ao público foi de profunda gratidão. “Eu continuo muito emocionada, só que hoje eu estou tão feliz, não estou com aquela sensação de aprovação ou reprovação. É uma felicidade de dever cumprido. É tanto amor que a gente coloca nisso que eu só sei chegar aqui e abrir um grande sorriso, porque a missão foi cumprida”, afirmou.

A artista explicou que as águas foram o elemento mais trabalhoso da confecção — e também o mais simbólico. “A gente fez e refez diversas vezes, porque eu queria uma água, uma tempestade, um mar que saísse do manto, um mar que lembrasse a gente que a vida não é fácil. Mas que Ele está lá. Ele é o Sol que nos sustenta e faz a gente caminhar em cima desse mar revolto. Que Ela é a bússola, o caminho para chegarmos de volta até o céu, para a gente contemplar tudo de belo que tem na criação e, principalmente, a árvore da vida que Ele pagou por nós para que pudéssemos contemplar tudo isso.”