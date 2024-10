Fé que brilha: colecionador de imagens de Nossa Senhora de Nazaré transforma devoção em arte

Fábio Alves, 51 anos, é policial militar e devoto fervoroso de Nossa Senhora de Nazaré. Além de colecionar imagens da santa, ele dedica seu tempo a confeccionar cartazes do Círio, peças decorativas que oferece como presente para pessoas especiais. Sua devoção começou desde cedo, inspirada por uma promessa feita por sua família, o que o motivou a aprofundar sua conexão com a Santa.

“Eu sempre fui devoto e, com o passar do tempo, eu sempre falava com Ela. Ela me ajudou muito. Já pedi várias promessas para ela, como passar em concurso e ser promovido na carreira militar. Sempre converso com ela, seja sobre trabalho, seja sobre problemas na família”, relata Fábio.

A coleção do PM conta com quase 50 imagens de Nossa Senhora de Nazaré, muitas delas adquiridas ao longo de suas viagens ou encomendas especiais. “Eu olho para a imagem, gosto e compro. Tenho quase 50 peças. A imagem mais especial que encomendei foi uma com o manto escuro e flores, que pedi a uma artista. Deixei tudo nas mãos dela, dizendo apenas que fizesse conforme Nossa Senhora inspirasse”, conta.

Diante de um altar com algumas de suas imagens, Fábio estende as mãos a Nossa Senhora de Nazaré (Carmem Helena / O Liberal)

Além de sua coleção, Fábio é conhecido por confeccionar cartazes personalizados do Círio para presentear pessoas queridas. Ele começou essa prática após fazer uma promessa. “Eu pedi a Nossa Senhora que me ajudasse a resolver um problema e prometi que, em agradecimento, faria cartazes para presentear as pessoas. Comecei com cinco cartazes, depois fiz 10. A cada ano, pergunto a ela para quem devo entregar”, explica. Segundo ele, a escolha das pessoas que receberão os cartazes não é aleatória: “Ela escolhe. Quando penso em alguém, é porque ela quer que essa pessoa receba.”

O trabalho de Fábio é marcado por detalhes ricos e materiais que variam conforme o ano e a inspiração. “Já usei sementes, strass, pedras, e até joias quebradas que parentes me deram. A ideia do cartaz vem de acordo com o ano, e sempre tento trazer brilho e luz, porque para mim, o cartaz que brilha é o que traz luz”, explica. Ele revela que cada cartaz é produzido com muita dedicação e oração: “Enquanto faço, escuto música religiosa e rezo. Não é só um trabalho artístico, é um trabalho espiritual.”

Ano após ano, a customização de cartazes feitas pelo PM foi sendo tecnicamente aperfeiçoada (Carmem Helena / O Liberal)

O colecionador também restaura imagens antigas e danificadas de santos. “Uma tia minha pediu para eu restaurar uma imagem dela, e depois disso, outras pessoas começaram a pedir também. Fiz a restauração de uma imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que estava quebrada, e acabei doando depois de pronta”, relembra. Desde então, ele estima ter restaurado e confeccionado cerca de 10 a 15 imagens.

Em sua devoção, Fábio também se sente chamado a compartilhar esse carinho com as pessoas próximas. Ele acredita que cada peça que faz carrega sua energia e sua oração. “Todo mundo que recebe um cartaz meu recebe com oração e bênção. Ela escolhe porque sabe que ali está nossa conexão, orando juntos”, diz.

A cada ano, Fábio encontra uma nova forma de inovar na criação de seus cartazes. “Este ano, fiz um cartaz em 3D, com volume. Ano passado, coloquei LED ao redor do cartaz, iluminando a peça. A cada ano, ela me inspira em algo diferente.” Entre os materiais que ainda deseja experimentar, ele menciona dobraduras de papel como algo que ainda não fez, mas que tem curiosidade em tentar.

Com quase três décadas de serviço na Polícia Militar, Fábio encontra na devoção a Nossa Senhora de Nazaré um refúgio espiritual e uma forma de gratidão. Ele enfatiza a importância do Círio em sua vida. “Eu digo sempre que o Círio a gente não explica, a gente sente. É uma procissão incrível, um mar de fé. Quando a cidade se prepara para o Círio, o clima muda, e tudo gira em torno dessa devoção. É algo que não se pode descrever, só participando para entender”, conclui.