Viver o Círio de dentro para fora

Responsável pela expansão do Círio de Nazaré para outros estados do Brasil, o ex-arcebispo metropolitano de Belém, Dom Orani João Tempesta, hoje arcebispo do Rio de Janeiro, ainda guarda na memória detalhes da festa desde que chegou ao Pará. “O Círio não se define, se vive. Eu tive o privilégio de viver a festa de dentro para fora. Os olhares, a devoção, o sacrifício. É tudo muito impressionante. Por isso fiz questão de levar o Círio para outros estados. O Brasil precisa conhecer esse evento maravilhoso”.

Para ele, o pato no tucupi é o prato que melhor marca o tradicional almoço do Círio. Mas, em tempos de pandemia, ele faz um apelo a cada paraense. "Ajude o próximo a ter o que comer neste e em tantos outros domingos do ano. Sejamos solidários e cristãos”.O arcebispo também faz questão de deixar uma mensagem em mais um ano de Círio.

“Estamos em outubro. É Círio outra vez. Importante é poder vivenciar esse clima mesmo sem as tradicionais procissões. Vamos viver as celebrações nas igrejas e as visitas de Nossa Senhora nas casas. Maria nos convidar a adentrar ao coração de seu filho, Jesus. Que Cristo seja presente no coração de cada paraense e nos ajude sempre a fazer do mundo um lugar cada vez melhor. Um feliz círio para todos!