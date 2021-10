Cupuaçu e castanha-do-pará como opção de sobremesa

Dos muitos elementos que marcam o domingo do Círio está o almoço com pratos tradicionais. O congraçamento em torno da mesa é também outro ponto que assemelha a festa dos paraenses ao Natal. Nessa composição não da para esquecer a sobremesa. Cozinheiro de mão cheia, Édipo Valente, 33, topou compartilhar conosco a receita do Creme de Cupuaçu com Farofa Doce de Castanha do Pará. “Minha avó costumava cozinhar para a família no almoço do Círio, mas nos últimos dois anos a missão ficou comigo”. Então vamos à receita!

Creme de cupuaçu com farofa doce de castanha do Pará

Creme

Ingredientes:

2 latas de leite condensado

1 lata de creme de leite

Polpa de cupuaçu (por volta de 400g)

Modo de preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador até formar uma mistura consistente

Farofa de castanha do Pará

Ingredientes:

90g de farinha de trigo

30g de aveia em flocos

80g de açúcar

80g de manteiga sal

150g de castanha do Pará moída

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes e leve pra assar em forno pré aquecido a 180 graus por 50 minutos ou até dourar. Monte em um refratário o doce e pulverize a farofa ao servir.