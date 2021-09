O aroma indica: vai ter maniçoba, sim! Veja a receita para o Círio

Pode até não ter procissão no Círio de 2021, mas maniçoba, com certeza, vai ter! O prato típico que encanta pelo sabor e desperta desconfiança de visitantes pela aparência já começa a exalar pelos quintais da cidade. O cheiro da maniva denuncia que o segundo domingo de outubro será de maniçoba na mesa e amigos na sala.

E pouco importa o alarde da fumaça durante o preparo. Esconder dos outros um dos pratos mais tradicionais da culinária paraense é algo fora de cogitação. Sobretudo nesses tempos de Círio. A congregação em torno da mesa no tradicional almoço dia festa só tem graça se for cercada de gente querida. Quanto mais conhecidos - e desconhecidos - sentarem para provar das iguarias na mesa mais o Círio faz sentido. Não importa se é o amigo, ou o amigo do amigo, ou o conhecido do amigo do amigo. O importante é ter gente. Pessoas com devoção, amor e fé reunidas num propósito comum. É o que mantém viva uma tradição secular e que não se rende nem mesmo à trágica pandemia que afeta o mundo.

Shirley Gomes, 50, é chefe de cozinha há 18 anos e conhece bem a euforia provocada pela maniçoba, principalmente nessa época do ano. Com passagens por renomados restaurantes paraenses, Shirley conta que tem no Risoto de Pato e na Maniçoba suas maiores especialidades. “Mas falo sem medo, a maniçoba é a queridinha do povo paraense. A gente tem uma matéria prima que é só nossa. Ingredientes que só se encontram no Pará. Você busca e não acha em lugar nenhum. Nossa culinária é maravilhosa. E a maniçoba não fica atrás”.

Muitos cozinheiros definem a culinária como um ato de amor ao próximo. E essa definição ganha ainda mais força no período do Círio, que, como todos sabem, assemelha-se ao Natal para milhares de paraenses. “É um sentimento da gratidão! Harmonizar nossas comidas típicas com nosso sabor e cheiro. Unir nossas famílias, nossos amigos nessa festa de tanta emoção e fé!”, concluiu Shirley.

A convite de O Liberal, a Shirley Gomes topou ensinar o passo a passo da Maniçoba. Acompanhe aí!

INGREDIENTES (para 25 porções)

3 Kg de Maniva

2 Kg de Charque (Carne Seca)

500g de Paio Suíno

500g de Costeleta Suína

500g de Bacon

500g de Chouriço Paraná

500g de Toucinho

500g de Lombo Suíno

600g de Linguiça Calabresa

400g de Alho Picado

50g de Pimenta do Reino

1 Kg de Cebola

250 ml de Azeite

100g de Ajinomoto

Preparo

1º dia: coloque a folha da Maniva moída em uma panela. Deixe ferver durante todo o dia em fogo brando, sem deixar secar.

2º dia: coloque o toucinho refogado com alho, cebola e pimenta do Reino e deixe ferver novamente.

3º dia: escalde todas as carnes e refogue novamente e coloque na panela da maniva para ferver e mexa de vez enquanto.

4º dia: Acrescente alho, cebola, azeite e Ajinomoto. Deixe ferver por mais seis horas, mexendo de vez em quando.

Como Servir

Colocar num prato a maniçoba com arroz branco. A farinha é uma opção a parte, assim como alguns camarões salgados e um pouco de jambu cozido. Há quem opte por uma pitada de pimenta.