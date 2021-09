Imponência e representatividade marcam o poder da berlinda no Círio de Nazaré

Mesmo sem as procissões do Círio, a Berlinda - carro que conduz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante o Círio - será ornamentada. E, como em 2020, o trabalho de ornamentação do artefato será transmitido ao vivo pela internet, nas redes oficiais da Diretoria da Festa no dia 9 de outubro, a partir das 19h30.

Esta será, também, mais uma forma de contribuir com doações para o Círio. A Diretoria da Festa lançou a campanha “Decore a Berlinda”, pela qual fieis poderão fazer doações via PIX ou cartão de crédito para a aquisição de ornamentos e elementos decorativos para o carro, além de viabilizar outras ações ações sociais desenvolvidas pela Igreja. Cada doador receberá um ‘Diploma de Reconhecimento’ oferecido pela Diretoria da Festa.

“A live foi idealizada a partir do interesse que as pessoas sempre demonstraram pelo ornamento desse símbolo tão importante para o Círio, em anos anteriores. E mesmo depois da pandemia temos a intenção de integrar esse evento ao calendário da festa. A ideia é realizá-lo sempre na sexta-feira que antecede a trasladação. E manter também a opção de receber doações para contribuir com essa a outras decorações feitas no Círio”, explica Albano Martins, coordenador do Círio 2021.

Você Sabia?

A berlinda começou a ser utilizada no Círio em 1882, por sugestão do Bispo Dom Macêdo Costa. Até então a imagem era conduzida no colo pelo capelão do Palácio do Governo, como era tradição desde o primeiro Círio, em um palanquim, espécie de cadeira fechada, presa a um varal e levada nos ombros por quatro ou seis homens. Esse tipo de veículo era muito usado na época por pessoas abastadas e autoridades. A partir da utilização da berlinda, puxada inicialmente por cavalos e bois, a imagem passou a ser levada sozinha dentro do artefato, com as autoridades agora caminhado ao lado dele.

Símbolos de amor e paz

Desde a iluminação, passando pelas cores dos ornamentos e elementos decorativos, a Berlinda tem a primordial missão de repassar uma mensagem de paz. O branco traz a pureza de Nossa Senhora, mãe de Jesus, complementado pelo amarelo do sol, referência clara no Novo Testamento onde Maria aparece com ‘uma coroa de sol’ na cabeça. A própria campanha realizada pela Diretoria da Festa para enfeitar a Basílica pede a doação de uma flor, preferencialmente branca, que retrata, ainda, a paz tão essencial ao mundo nestes tempos de conflito e pandemia. A Berlinda ficará exposta na Praça Santuário durante a quinzena do Círio para visitas e o pagamento de promessas. As doações para enfeitar a berlinda podem ser feitas pelo endereço www.berlinda.lojinhadocirio.com.br, onde também é possível conhecer um pouco mais sobre a história deste magnífico símbolo do Círio de Nazaré.

Todos carregando Nossa Senhora de Nazaré

Aproximar a Berlinda das pessoas está entre as muitas ações desenvolvidas desde o ano passado pela Diretoria da Festa de Nazaré para minimizar a ausência de procissões e reinventar o Círio sem que a essência da fé e devoção seja deixada de lado. A doação feita pelos fiéis, assim como a transmissão em tempo real do trabalho de ornamentação da Berlinda, permite que, no fundo, todos possam carregar Nossa Senhora no colo, como faz a Berlinda durante as procissões do Círio. “A ideia á fazer com que as pessoas sintam-se verdadeiramente parte do Círio de Nazaré, integradas totalmente a ele. A festa é das pessoas, do povo e para o povo. E porque não tê-los participando conosco efetivamente da organização do evento?”, conclui Albano Martins.