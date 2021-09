Tem cheiro de Círio no ar: veja como preparar um típico Arroz Paraense

O cheiro da maniva fervendo na panela avisa: o Círio está na porta! É bem verdade que os pratos típicos da festa podem ser encontrados durante todo o ano, mas no segundo domingo de outubro, comer dessas iguarias é como provar panetone no Natal. É diferente e especial.

Essa tradição também representa renda extra para muitas famílias. Há mais de sete anos, a autônoma Civeth Farias traduz a devoção por Nossa Senhora em pratos que garantem um dinheiro extra para a família nessa época do ano. “Eu faço maniçoba o ano inteiro, mas o mês que eu mais vendo é Outubro. O arroz paraense, então, nem se fala. As encomendas não param”.

A convite de O Liberal, dona Civeth vai revelar o passo a passo do arroz paraense. Ela chama a atenção para o tremor que o jambu deixa nos lábios, caraterística que torna esse ingrediente único na América do Sul. “Eu amo cozinhar, principalmente nessa época em que a devoção à Nossa Senhora deixa o clima cheio de amor na cidade”, reitera.

Então, vamos ao prato.

INGREDIENTES ARROZ PARAENSE

1 kg de camarão salgado

500 gr de arroz

2 maços de Jambu

1 maço de chicória e chicória

Cheiro Verde a vontade

2 litros de tucupi.

MODO DE PREPARO:

- Descascar os camarões, lavar e deixar um tempo de molho para retirar o excesso de sal.

- Separar as cabeças e as cascas. Elas também devem ser lavadas e deixadas de molho para retirar o excesso de sal. Ferver as cabeças e usar essa água para cozinhar o arroz.

- Ferver o tucupi com bastante alho, chicória, alfavaca e cheiro verde.

Cozinhar o jambu com parte do tucupi e deixar guardado.

- Refogar cebola, alho e pimentinha verde para cozinhar o arroz. Em seguida, acrescentar a água da fervura das cabeças do camarão, deixar ferver um tempo e acrescentar parte do tucupi.

- Guarde um pouco de tucupi para finalizar o prato.

- Refogar os camarões já dessalgados com os mesmos temperos e acrescentar no arroz quando estiver quase seco.

- Colocar o arroz em um refratário. Decorar com os camarões mais bonitos, jambu e regar com o restante do tucupi.