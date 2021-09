Círio como herança de fé: Fafá de Belém conta como a Festa de Nazaré mudou a vida dela

A quantidade de pessoas que guarda uma história íntima com Nossa Senhora de Nazaré confunde-se com a própria história do Círio. Algumas vão além e fazem da festa a representação da própria vida. É o caso da cantora paraense Fafá de Belém, 65, que vive o Círio desde criança e divulga o evento Brasil a fora antes mesmo que Belém ganhasse a fama e visibilidade geradas por aspectos que vão da culinária a ritmos originais.

Há 13 anos, Fafá criou o próprio espaço de homenagens a Nossa Senhora durante o Círio, a Varanda de Nazaré, onde se apresenta com a mesma força e devoção que o fez quando cantou para os Papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco. “Na época (em que criou a Varanda de Nazaré), ninguém apostou na ideia e muita gente achou que era uma loucura. Um dia encontrei uma pessoa que pensava como eu e, a partir daí, criamos uma curiosidade nas pessoas, para elas irem a Belém de novo, fora do Círio, conhecer as coisas do Pará, valorizar a hotelaria, os vendedores de artesanato, enfim, girar a economia”.

O Círio passeia nas veias de Fafá numa herança herdada dos pais e que já passou às gerações futuras. Porque, para ela, este é um amor que transcende gerações e precede opiniões. “Nós nascemos e o primeiro Círio já acontece no colo de alguém, o segundo Círio é no colo dessa mesma pessoa ou já sentadinho na janela. Assim sou eu, minha filha e minhas netas”, concluiu a cantora que, este ano, realizará a Varanda de Nazaré por meio de Live pelo segundo ano consecutivo.