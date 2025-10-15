Capa Jornal Amazônia
Exposição ‘Círio Negro’ abre caminho para memórias silenciadas da Festa ganharem visibilidade

Diretor do Museu do Círio pretende organizar exposições que contemplem atualizações históricas, como as experiências na periferia e durante a pandemia

Gabriel da Mota
fonte

Márcio Figueiredo, diretor do Museu do Círio, sugere diversos aspectos da festa a serem explorados em futuras exposições (Ivan Duarte / O Liberal)

A fotografia do chamado Círio Negro, em cartaz no Museu do Círio em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), abriu um caminho para novas interpretações sobre a maior manifestação religiosa do Pará. As imagens de Jacques Huber, do fim do século XIX, revelam ex-escravizados e trabalhadores pobres no cortejo, em um tempo marcado pela exclusão social em Belém. Para o diretor Márcio Figueiredo, o exemplo mostra como ainda há muitos aspectos da festa a serem explorados em futuras exposições.

image Fotografias do final do século XIX, de autoria de Jacques Huber, mostram a presença de pessoas pretas no cortejo da grande procissão (Ivan Duarte / O Liberal)

As fotografias resgatam personagens esquecidos pela memória oficial. Enquanto a Belle Époque transformava Belém em vitrine da borracha, políticas urbanas restringiam a presença da população negra no centro da cidade. No dia do Círio, no entanto, as barreiras sociais se quebravam. “O Círio mostrava esses homens e mulheres descalços, vivendo sua fé como iguais. É um olhar que nos ajuda a entender que a festa sempre foi de todos”, explicou Figueiredo.

image Márcio Figueiredo, diretor do Museu do Círio, sugere diversos aspectos da festa a serem explorados em futuras exposições (Ivan Duarte / O Liberal)

O diretor avalia que o resgate dessa memória deve inspirar novas leituras. “Se conseguimos trazer à tona o Círio Negro, também podemos olhar para outras dimensões pouco registradas da festa, como a experiência das periferias ou o impacto em tempos de pandemia”, completou.

Periferia e metrópole

Entre os temas que podem ganhar espaço está a vivência do Círio nas periferias de Belém e na região metropolitana. “A festa é muito centralizada no bairro de Nazaré, mas é preciso lembrar que o Círio também acontece nos Jurunas, na Terra Firme, em Ananindeua e Marituba. Nessas áreas, o impacto é tão forte quanto na avenida Nazaré? Cabe perguntar”, disse Figueiredo.

O olhar periférico inclui ainda questões práticas, como a mobilidade. “Como uma família de baixa renda se desloca para acompanhar a procissão? Muitas vezes sem transporte público suficiente, sem recursos. Esse aspecto social precisa estar presente nas narrativas do museu”, reforçou.

Um fenômeno internacional

O Círio já não é apenas paraense. A festa se multiplicou em diferentes cidades do Brasil e até em outros países, como Portugal (onde foi originado) e Sérvia. Para Figueiredo, uma exposição sobre essa expansão internacional poderia mostrar a dimensão universal da devoção. “É impressionante como a imagem de Nossa Senhora de Nazaré rompe fronteiras. Esse fenômeno precisa ser registrado com mais força”, observou.

Outro ponto a ser explorado é a relação ecumênica. “As matrizes africanas, as comunidades evangélicas e outras expressões de fé participam, de alguma forma, desse grande movimento popular. É um espaço de diálogo que merece ser contado”, afirmou.

Memória digital

Uma das propostas em estudo é reunir digitalmente todos os mantos e cartazes do Círio, permitindo acesso virtual de qualquer parte do mundo. “Seria uma forma de democratizar o acervo e de tornar a memória mais acessível às novas gerações”, explicou Figueiredo.

image Além dos mantos físicos, ideia é montar uma exposição digital com todas as peças já confeccionadas para a Imagem (Ivan Duarte / O Liberal)

Outro caminho possível é mapear a procedência dos ex-votos e dos brinquedos de miriti, mostrando a diversidade regional que compõe a festa. “Muitos acreditam que o miriti vem só de Abaetetuba, mas ele chega de várias cidades, como Igarapé-Miri, Santarém e até do Marajó. Fazer esse mapa ajudaria a valorizar comunidades inteiras que vivem da tradição”, afirmou o diretor.

Pandemia

Entre os temas mais delicados que podem ganhar espaço está a pandemia de Covid-19. Em 2020, o cortejo não ocorreu de forma tradicional, mas a devoção se manteve viva em manifestações domésticas e digitais. “Foi um momento de dor, mas também de fé. As pessoas não puderam velar seus mortos, mas não deixaram de professar sua devoção. Contar essa história é essencial para compreender o Círio em tempos de crise”, ressaltou Figueiredo.

Para o diretor, o maior desafio é evitar que o Museu do Círio se torne estático. “O Círio não pode ser contado em uma única exposição definitiva. Ele é vivo, múltiplo e em constante transformação. O museu precisa acompanhar essa vitalidade”, defendeu.

Palavras-chave

círio de nazaré

círio 2025

museu do círio

círio negro

pandemia

periferia

museu paraense emílio goeldi
