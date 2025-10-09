‘Este ano sirvo na alegria do amor’, diz estilista do manto do Círio 2025

No Círio 2024, a estilista Letícia Nassar viveu a euforia de um sonho realizado: assinar o manto oficial de Nossa Senhora de Nazaré. Um ano depois, ao falar sobre a experiência de 2025, o tom é outro. “Em 2024 eu digo que Nossa Senhora me deixou viver a plenitude da realização de um sonho. Eu estava flutuando, em êxtase. Nada me abalava. Este ano é diferente. Estou servindo na alegria do amor, que é diferente da alegria da emoção. Estou mais tranquila”, resume.

O processo começou em fevereiro, quando Letícia recebeu o convite do casal coordenador, Antônio e Rosa Sousa. “É muito importante para mim que o processo comece cedo, porque gosto de testar opções. O processo criativo parte de um desenho, mas fazemos muitos testes para que chegue praticamente à perfeição aos meus olhos e da equipe”, explica.

A estilista já acumula outras passagens marcantes na festividade: em 2023, criou o manto do primeiro Círio de Nazaré realizado em Miami, nos Estados Unidos; em 2024, assinou o manto oficial da procissão em Belém; e em 2025 também integrou a equipe criativa do cartaz oficial.

Letícia Nassar, estilista do Manto da Imagem Peregrina para o Círio 2025 (Bia Rodrigues / especial para O Liberal)

O desafio, porém, foi maior que nos anos anteriores. “O casal diretor me fez um pedido muito específico. Então, o desenho partiu dessa ideia. Eu tive que criar artisticamente, fazer uma recriação de algo que já existia, e adaptar ao tema Maria, Mãe e Rainha de toda a criação. No começo fiquei assustada com a complexidade, mas nunca direi não. Acabei me apaixonando por esse manto, que é diferente de tudo o que já fiz na vida profissional”, conta.

Evangelizar através da arte

A peça apresentada em 9 de outubro, na Basílica Santuário, reúne vidrilhos de cristal, joias de prata e ouro, zircônias, miçangas e hematitas. Mais que a riqueza dos materiais, a estilista destaca o sentido espiritual da obra. “Eu gosto de evangelizar através do manto. Assim como no ano passado contei a história de Maria desde o ‘Sim’ até a Cruz, este ano vamos descobrir como Maria é Mãe e Rainha de toda a criação. Quero que a pessoa veja e consiga ler facilmente o que o manto quer dizer”, espera.

Letícia participou da série de videocasts especiais do Grupo Liberal para o Círio 2025 (Bia Rodrigues / especial para O Liberal)

Segundo Letícia, o ornamento acolhe os romeiros, mas também provoca reflexão. “O manto é um símbolo muito especial. Este ano ele vai acolher, claro, mas também convidar à reflexão. Acho que será um ponto de evangelização importante para as pessoas lembrarem por que Maria é Mãe e Rainha de toda a criação”, pontua.

Trabalho coletivo

O processo envolveu uma equipe de seis pessoas: Luiz Paulo Ferreira, Fernando Machado, Daniela Guerra, Sheila Craveiro e Rita Tomé.

“Eu gosto muito de ouvir a equipe. Às vezes, alguém tem uma ideia que fica muito melhor que a minha. Nós criamos juntos. Não posso dizer que o manto foi uma criação 100% minha. Foi uma criação de equipe, e todos estavam apaixonados por Maria. Tivemos vários testemunhos incríveis durante a execução do manto”, relata.

Maturidade e serviço

Mais próxima da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Letícia diz ter compreendido ainda mais o que significa servir. “O Círio é um milagre que acontece todo ano, porque é muito trabalho. Quanto mais fico próxima à DFN, mais vejo quanto existe essa doação por puro amor. Isso mudou completamente a minha visão. O ato de servir me emociona muito e me faz querer ficar aqui por muitos anos”, diz.

A expectativa, conta, não está na aprovação, mas na reação dos fiéis. “A ansiedade é saber se consegui passar a mensagem que gostaria. Cada pessoa se apega a um detalhe, e eu fico feliz quando vejo o rostinho delas tentando entender e depois dizendo: ‘Nossa, está lindo’. Esse é o maior retorno”, garante.

Ao olhar para trás, a estilista não sente a despedida do manto de 2024. “Ele cumpriu o papel dele. Estou pronta para ver as pessoas se apaixonando novamente”, conclui.