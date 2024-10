Espaços novos e reformados devem trazer mais conforto aos romeiros de Nazaré

A Basílica Santuário de Nazaré está passando pelo primeiro grande processo de restauração em mais de um século. Desde a sua construção, em 1909, apenas pequenos reparos foram realizados ao longo das décadas. Agora, o projeto de restauro busca devolver ao templo a beleza e grandiosidade desgastadas pelo tempo e pelas condições climáticas, enquanto o projeto de um novo Santuário — área anexa à atual — deverá ampliar e modernizar a recepção aos romeiros de Nazaré.

Padre Cavalcante, pároco da Basílica, destaca a importância dessa restauração. “O maior presente que essa obra trouxe foi a redescoberta da beleza da Basílica. Muitos fiéis dizem que, após verem as áreas restauradas, percebem que ela está ainda mais magnífica. O desgaste natural foi removido, e detalhes artísticos voltaram a brilhar”, afirma. O restauro abrange a recuperação de vitrais, pinturas sacras e elementos arquitetônicos, essenciais para preservar o patrimônio histórico da Basílica.

Apesar das obras, o Círio de Nazaré 2024 não será afetado. “Os andaimes na nave central serão removidos temporariamente durante o Círio. As celebrações seguirão normalmente, com as obras continuando discretamente em áreas como capelas e a cripta”, garante o padre. O projeto é realizado com a Basílica aberta, permitindo que os devotos continuem visitando o templo.

Paralelamente ao restauro, está em andamento a construção do chamado Complexo Santuário de Nazaré, na área do atual estacionamento da Basílica. O projeto de R$ 48 milhões, custeados pelo governo do Estado, tem previsão de inauguração parcial para os próximos dois anos. O novo espaço foi projetado para atender à crescente demanda de fiéis durante o Círio e outros eventos religiosos ao longo do ano. “Estamos seguindo a tendência de santuários internacionais, como Aparecida e Fátima, que expandiram seus espaços para acolher mais romeiros”, explica o sacerdote.

A nova estrutura será dedicada a grandes celebrações, oferecendo mais conforto e segurança. Embora ainda não esteja definido quais eventos serão transferidos para o novo Santuário, é provável que as missas e procissões mais massivas do Círio ocorram lá. “A proposta é que as grandes celebrações, que exigem mais espaço, sejam realizadas no novo santuário, garantindo o conforto do povo de Deus”, diz o pároco.

Apesar da construção do novo Santuário, padre Cavalcante garante que a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré permanecerá no Glória da Basílica. Caso possua uma iconografia própria, o novo Santuário abrigará a Imagem Peregrina, atualmente transportada nas procissões e eventos oficiais do Círio. A decisão visa preservar a peça histórica e garantir sua segurança. “A Imagem Original tem grande valor espiritual e cultural, e continuará na Basílica, seu local de origem”, defende.

O novo Santuário de Nazaré não será utilizado apenas no Círio, mas ao longo de todo o ano. Ele abrigará missas, procissões e eventos religiosos, oferecendo uma infraestrutura moderna para acolher mais devotos. Eventos especiais, como batizados, casamentos e celebrações sacramentais, também poderão ser realizados no novo espaço, proporcionando mais conforto e segurança.

“O novo santuário responde à demanda crescente de fiéis. O Círio é o ápice do nosso calendário, mas há outros momentos ao longo do ano em que a Basílica não comporta o número de participantes”, conclui.