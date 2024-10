Empresários alagoanos participam do Círio de Nazaré pela primeira vez e planejam retorno

Os empresários Gabriel e Evania Solon vieram de Alagoas, junto com um grupo, para participar pela primeira vez do Círio de Nazaré e acompanhar as procissões da quadra nazarena. Na tarde deste sábado (26), eles acompanham a Procissão da Festa.

Eles, que moram na cidade de Maceió, contam que desembarcaram em Belém na madrugada de quinta-feira (24). "Viemos participar das últimas festividades do Círio e viver essa beleza toda", contou Evania, enquanto aguardava o início da penúltima romaria do Círio.

Evania também contou que foi na sexta-feira (25) à Basílica Santuário de Nazaré: "É lindo, é tudo muito lindo, muito organizado. Estamos emocionados", disse a empresária, que já faz planos para o ano que vem. "A gente quer trazer grupos todos os anos", comentou.

Eles são proprietários de uma agência de viagens que organiza roteiros religiosos. No Instagram, Evania aparece compartilhando as experiências, entre elas, experimentando pratos típicos da gastronomia paraense, como maniçoba, tacacá e açaí com peixe frito.