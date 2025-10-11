Capa Jornal Amazônia
Círio 2025

Emoção e fé marcam a Descida da Imagem Original na Basílica de Nazaré

A imagem, de grande valor histórico e espiritual, é a mesma que, segundo a tradição, foi encontrada por Plácido José de Souza no século XVIII

O Liberal
fonte

Emoção e fé marcam a Descida da Imagem Original na Basílica de Nazaré. (Igor Mota | O Liberal)

Com orações, cantos e muita devoção, fiéis lotaram a Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, na manhã deste sábado (11), para acompanhar a tradicional Descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré. O momento, conduzido pelo arcebispo metropolitano Dom Júlio Endi Akamine, é considerado um dos mais simbólicos e emocionantes de toda a programação do Círio 2025.

A cerimônia marca a retirada solene da imagem do Glória, o altar superior onde permanece durante todo o ano, e representa o início do ciclo mais intenso de celebrações em honra à padroeira dos paraenses. A imagem, de grande valor histórico e espiritual, é a mesma que, segundo a tradição, foi encontrada por Plácido José de Souza no século XVIII, às margens do igarapé Murucutu, no local onde hoje está o bairro de Nazaré.

Desde cedo, os fiéis se reuniram na Basílica para acompanhar a programação litúrgica do sábado. Às 7h, a primeira missa do dia foi celebrada pelo padre Josué Maria Bosco, vigário da paróquia. Às 9h, foi a vez do padre Emanuel Maria, do Instituto Hesed, presidir a segunda celebração. Já às 10h, padres Francisco Maria Cavalcante e Emanuel Maria conduziram um momento de louvor e adoração, preparando espiritualmente a comunidade para a descida da Imagem.

Descida do Glória

A programação seguiu ao longo da tarde com duas missas simultâneas às 16h30: uma na própria Basílica, celebrada pelo padre Silva (CRSP), e outra no Colégio Gentil, onde ocorreu a Missa da Trasladação, presidida por Dom Júlio. O dia foi encerrado com um momento de louvor, às 19h30, novamente conduzido pelo padre Josué Maria Bosco.

O Instituto Hesed, fundado pelas irmãs Kelly Patrícia e Jane Madeleine, esteve presente em momentos-chave da programação. A congregação é reconhecida pelo carisma voltado à adoração perpétua e à vivência da misericórdia de Deus através da música e da missão evangelizadora.

A Descida da Imagem Original acontece apenas duas vezes por ano: em outubro, durante o Círio, e em maio, mês em que se celebra o aniversário de elevação da Basílica à condição de Santuário. Este ano, mais uma vez, o gesto renovou a fé dos devotos e abriu caminho para as principais romarias da festividade.

Descida do Glória

Emoção e fé marcam a Descida da Imagem Original na Basílica de Nazaré
Círio 2025
