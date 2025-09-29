Em preparação ao Círio e a COP 30, Basílica de Nazaré inicia missas em Libras e língua estrangeira

A Basílica Santuário de Nazaré passou a celebrar, nesta segunda-feira (29), missas em diferentes idiomas - incluindo inglês, espanhol e francês - e em Libras (Língua Brasileira de Sinais), voltadas tanto aos fiéis do Círio de Nazaré quanto aos visitantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). Em um momento marcado pela acessibilidade, a primeira noite de celebração em Libras contou com a presença de fiéis surdos e seus familiares. A iniciativa é realizada em parceria com a Pastoral do Surdo, que oferece a tradução simultânea por meio de intérpretes posicionados no altar da igreja.

A missa foi celebrada pelo padre Josué Bosco, vigário da Basílica Santuário de Nazaré, que enfatizou a importância de que todos são chamados a viver a fé e o amor de Deus em seu próprio idioma. “Tudo iniciou com a questão da acolhida. Todo povo de Deus precisa ser acolhido dentro da igreja. Estávamos com essa dificuldade de não poder atender a todo mundo. Isso porque sabemos que há pessoas, principalmente nesta época do ano, que vêm para o Círio, mas não têm uma missa que possa acolhê-los”, afirma o sacerdote.

O padre explica, ainda, que, além dos turistas, a iniciativa também é uma forma de garantir acessibilidade aos fiéis locais. E destaca a importância da representatividade para as pessoas surdas: “Nós temos, também, a comunidade surda, que não tinha a possibilidade de participar de uma missa do Círio. Olhando essas questões, como padres, Arquidiocese e Diretoria da Festa, pensamos, junto com a equipe de turismo, por que não fazer essas missas em outros idiomas? Foi então que conseguimos organizar e, hoje [segunda-feira], iniciamos com a missa em português e Libras”, frisa o vigário da Basílica Santuário.

Padre Josué Bosco, vigário da Basílica Santuário de Nazaré (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Tradução simultânea

“Para a missa em português e Libras, temos um grupo da Pastoral do Surdo que se preparou e organizou toda essa celebração. Durante a missa, o grupo terá um local específico onde fará a tradução simultânea do português para Libras. Com relação aos outros idiomas, temos padres que vieram de outras regiões e que estão aqui. São padres barnabitas e que já têm vivência em outros lugares do mundo. Por isso, vão estar oferecendo e rezando essas missas em espanhol e em outros idiomas. Também vamos atender confissões nesses idiomas”, acrescenta o sacerdote.

Nas celebrações litúrgicas realizadas em francês, inglês e espanhol, o padre explica que toda a missa será celebrada nas respectivas línguas estrangeiras, incluindo cantos, homilias e ritos missais. Já as missas em Libras já eram realizadas sempre aos sábados. “O nosso pensamento é levar para frente essa iniciativa. E que não seja só este momento agora, mas que a gente possa adaptar essa realidade para continuar atendendo todas essas necessidades durante todo o ano, e não só no período do Círio e da COP”, explica o padre da Basílica Santuário.

Acessibilidade

O aposentado José Eurípedes Souza, de 67 anos, é surdo e, para ele, a experiência da missa em Libras o aproxima da sua fé. Ao lado da esposa, a professora aposentada Romilda Souza, de 61 anos, ele acompanhou a celebração na Basílica de Nazaré e contou que se sente muito acolhido. Vindo de Brasília, há cerca de um ano ele se mudou para Belém e relata que já é rotina ir às celebrações na igreja. “Eu me sinto muito bem e acolhido na celebração. É muito importante para mim a questão da minha fé em meu caminho”, afirma, com a ajuda da esposa, que fez a tradução em Libras.

Durante a celebração, ele acompanhou os cantos em Libras ao lado da esposa. “Nós dois somos católicos. E, desde Brasília, já participávamos da Pastoral dos Surdos. Sempre penso que vou seguir Jesus e nunca vou esquecer disso. Inclusive, somos casados há 29 anos, tivemos a sorte e fomos abençoados por termos tido nosso casamento celebrado em Libras por um padre surdo”, completa José Eurípedes.

Para Romilda, a missa em Libras permite uma vivência profunda da devoção e da fé católica. Ela lembra, ainda, que o acesso da comunidade surda a iniciativas como essa ainda é muito limitado e celebra a importância desse momento. “Sempre participei com ele das missas. A comunicação para os surdos é muito limitada e é muito difícil. Essa acessibilidade é muito importante. Valoriza a vivência da fé, porque eles são capazes, só precisam ser respeitados”, comenta.

Às vésperas do Círio, a expectativa já é grande para viver essa devoção, como relata Romilda. “Estamos muito felizes em participar do Círio mais uma vez. É o segundo Círio que vamos acompanhar. No ano passado, a gente participou pouco. A gente não conhecia, então ficamos mais junto com a família, mas é muito bom poder viver isso. Em outros locais, conhecemos Aparecida do Norte, onde tem poucos intérpretes de Libras [durante as celebrações]”, relata a professora.

Católico desde criança, o administrador Francisco de Oliveira, 43 anos, que é surdo, considera a missa em Libras uma oportunidade para compreender com clareza e viver a tradição católica. “Desde criancinha, fui crescendo e via como chegar à igreja. Não havia missa em Libras. Agora, venho e acho importante ter a missa em Libras para que a gente possa interpretar e entender tudo com clareza. É muito bom contar com os intérpretes. É muito bom entender, porque eles explicam o que o padre está dizendo. Eles ouvem, interpretam e passam para a gente. E eu gosto muito de sempre estar aqui”, diz.

Confira dias e horários das celebrações

Missa em idiomas para o Círio de Nazaré:

29/09: Missa em Português e Libras, às 19h30;

01/10: Missa em Francês, às 19:30;

02/10: Missa em Inglês, às 19:30;

03/10: Missa em Espanhol, às 19:30.

Missas em idiomas para a COP 30:

03/11: Missa em Português e Libras, às 19h30;

10/11: Missa em Espanhol, às 19:30;

15/11: Missa em Inglês, às 19h;

21/11: Missa em Francês, às 19:30.