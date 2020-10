Em nove dias, Cruz Vermelha já atendeu 387 peregrinos do Círio

Desde o último dia 7, a Cruz Vermelha já atendeu 387 peregrinos do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que vieram andando de outros municípios até a Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, capital do Pará. Até o último dia 9, o atendimento ocorreu em um posto no quilômetro 01 da rodovia BR-316, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Outro posto de atendimento de Primeiros Socorros foi montado dentro da Praça Santuário, em Nazaré, e segue atendendo os peregrinos até dia 25 de outubro. O espaço atende pessoas que, eventualmente, passem mal ou sofrem algum tipo de acidente. Veja imagens do atendimento no domingo do Círio:

Treinamento ocorrerá na Praça Basílica Santuário



Ainda nesta sexta-feira (16), os 150 voluntários da Cruz Vermelha no Círio participam de uma simulação de acidente com múltiplas vítimas. A simulação ocorre na Praça Santuário, em frente à concha acústica, às 16h.

Carlos Moraes, coordenador Estadual do Departamento Estadual de Gestão de Riscos e Desastres da Cruz Vermelha Brasileira – Pará, explica que a simulação faz parte de mais uma etapa do Plano de Emergência da Cruz Vermelha para o Círio 2020. “O objetivo é avaliar e exercitar a pratica dos voluntários que atuam no Plano de Emergência do Círio 2020”.

Ainda segundo ele, o Plano de Emergência foi colocado em prática no domingo do Círio (11) com 150 voluntários, 14 motos resgate e 20 ambulâncias para aos atender fiéis e promesseiros que pagavam promessas de joelhos. “Somente naquele dia, foram registrados 37 atendimentos sendo a maioria ocasionados por cortes superficiais. Houveram ainda três pessoas que precisaram de atendimento mais específico e foram removidas para o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, no Umarizal”, afirma Moraes.

O coordenador enfatiza que, com o intenso o número de fiéis que visitam a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, na Praça Santuário, houve a necessidade colocar em prática mais uma etapa do Plano de Emergência da Cruz Vermelha do Círio 2020, executado com uma equipe de 13 voluntários e uma ambulância por dia durante a programação, que começa às 12h e vai até às 21h.

“Os voluntários atuam de forma preventiva e educativa, seguindo as regras sanitárias a visitação também passa por regras de distanciamento e higienização visando evitar a proliferação da covid-19”, destaca Moraes.