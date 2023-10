Eloi Iglesias dá início a Festa da Chiquita em sua 46ª edição

O cantor Eloi Iglesias, diretor da Festa da Chiquita, abriu a 46ª edição do evento, neste sábado (07). O momento congrega a cultura LGBTQIAPN+ do estado do Pará, após a passagem da berlinda pela Av. Presidente Vargas. Confira mais detalhes do evento.

A Festa da Chiquita começou com Eloi Iglesias brincando com o público e cantando ainda no chão. "Transladação está chegando, pode chegar! Avisa lá que a gente chegou! Paulo Vieira, maravilhoso. Sabia que você viria", brincou Eloi com o comediante.

Agitando os presentes, Eloi animava: "Vamos fazer uma festa linda, maravilhosa, pois vamos todos para o mundo. Toca aí. Estamos chegando, cadê o carimbó?". Eloi puxou a música "Frevo Mulher", de Zé Ramalho. "46 anos de resistência", disse o cantor se referindo ao tempo de existência da Festa da Chiquita.

A Drag Queen Gigi Híbrida, figurinista de Fafá de Belém, vem há 15 anos participar do evento e apresentar as performances. Para ela, a Chiquita já é mais que uma festa, faz parte do contexto e do calendário festivo do Círio. É um espaço de resistência cultural, resistência LGBTQIA+ e de entrega de amor e devoção à Nossa Senhora de Nazaré.