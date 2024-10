Elói Iglesias chega para o início da Festa da Chiquita na Praça da República

A imagem peregrina já passou pelo trecho da avenida Presidente Vargas, onde acontece a tradicional Festa da Chiquita, e o cantor e organizador do evento, Elói Iglesias, já chegou ao local para dar início à programação. Acompanhado de seguranças e da equipe do evento, o artista chegou montado e já inicia a festa. A temática deste ano é "Chiquita: 20 anos de patrimônio e memória" e abordará, na programação, a saúde mental.

Pessoas que se destacam na defesa da causa LGBTQI+ serão homenageadas com troféus. O Troféu Veado Veada será destinado à cantora Fafá de Belém; a jornalista Dedé Mesquita receberá o Troféu Mário Faustino; o Troféu Veado Psi será entregue à Jaqueline Gomes de Jesus, coordenadora da Smile, uma pesquisa internacional voltada para a saúde mental da população LGBTQI+. A cantora Gloria Groove será agraciada com o Troféu Veado de Ouro.

Desde 2004, quando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) deu ao Círio de Nazaré o título de Patrimônio Cultural Brasileiro, a Festa da Chiquita é reconhecida como evento integrante da agenda nazarena — ainda que, até hoje, a Igreja Católica não o legitime como tal. Em 2020, outro marco: a Chiquita foi declarada como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará (Lei Nº 9.025), reforçando sua importância para a história LGBTQIA+ de Belém. Títulos à parte, desde suas origens como um bloco de carnaval, nos anos de 1970, até os dias atuais, a Festa se consolidou como um espaço de celebração, resistência e diversidade, atravessando gerações há 47 anos.