Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Durante a Descida da Imagem Original, Dom Júlio pede oração pelos que mais precisam

Dom Júlio também propôs uma nova forma de saudação à Virgem de Nazaré durante a celebração

O Liberal
fonte

Durante a Descida da Imagem Original, Dom Júlio pede oração pelos que mais precisam. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Durante a emocionante Descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, realizada na manhã deste sábado (11) na Basílica Santuário, em Belém, o arcebispo metropolitano Dom Júlio Endi Akamine fez um convite profundo à oração e à introspecção. Diante de milhares de fiéis que lotaram o templo, ele pediu que cada pessoa voltasse o olhar para suas próprias dores e esperanças, rogando a intercessão da padroeira dos paraenses.

“Vamos pedir agora a bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, estendendo as mãos para ela. Peça a graça de Deus para você mesmo, para a sua família, para a nossa Igreja, para o mundo. Peça para quem está doente e não pôde estar presente. Peça para quem você traz no coração. Peça por todos aqueles que perderam a vida em conflitos, guerras e vinganças. Peça por aqueles que estão no mundo das drogas e criminalidade. Peça a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, pelas suas necessidades pessoais”, refletiu o arcebispo.

Dom Júlio também propôs uma nova forma de saudação à Virgem de Nazaré durante a celebração. Em vez do tradicional “Viva!”, pediu que os fiéis respondessem “Rainha” a cada invocação de “Viva Nossa Senhora de Nazaré”, como expressão de amor e reverência à Mãe de Deus.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Durante a Descida da Imagem Original, Dom Júlio pede oração pelos que mais precisam
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda