Durante a Descida da Imagem Original, do Glória Dom Júlio pede oração pelos que mais precisam

Durante a emocionante Descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, realizada na manhã deste sábado (11) na Basílica Santuário, em Belém, o arcebispo metropolitano Dom Júlio Endi Akamine fez um convite profundo à oração e à introspecção. Diante de milhares de fiéis que lotaram o templo, ele pediu que cada pessoa voltasse o olhar para suas próprias dores e esperanças, rogando a intercessão da padroeira dos paraenses.

“Vamos pedir agora a bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, estendendo as mãos para ela. Peça a graça de Deus para você mesmo, para a sua família, para a nossa Igreja, para o mundo. Peça para quem está doente e não pôde estar presente. Peça para quem você traz no coração. Peça por todos aqueles que perderam a vida em conflitos, guerras e vinganças. Peça por aqueles que estão no mundo das drogas e criminalidade. Peça a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, pelas suas necessidades pessoais”, refletiu o arcebispo.

Dom Júlio também propôs uma nova forma de saudação à Virgem de Nazaré durante a celebração. Em vez do tradicional “Viva!”, pediu que os fiéis respondessem “Rainha” a cada invocação de “Viva Nossa Senhora de Nazaré”, como expressão de amor e reverência à Mãe de Deus.