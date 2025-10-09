Dom Júlio destaca mensagem de amor do Criador no manto do Círio 2025

Durante a cerimônia que marcou a revelação do novo manto da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, na noite desta quinta-feira (9), o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, destacou o profundo significado espiritual da peça e o valor simbólico que ela carrega sobre a relação entre o ser humano e a criação divina. “A gente sempre se pergunta qual é o significado do manto, por que revestir uma imagem? A gente não deve inventar significado. Deve reconhecer, buscar na Sagrada Escritura, na revelação divina, o sentido desse simbolismo”, afirmou o arcebispo durante a homilia, ao refletir sobre a mensagem de fé que inspira o Círio 2025.

Com o tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, o novo manto foi apresentado ao público logo após a missa das 18h, na Basílica Santuário de Nazaré, em um dos momentos mais esperados da quadra nazarena. A celebração reuniu centenas de fiéis e contou com a presença da Diretoria da Festa de Nazaré. A Imagem Peregrina foi revestida com o manto que a acompanhará em todas as procissões e peregrinações deste Círio.

Para Dom Júlio, a criação representada no manto é expressão direta do amor de Deus. “Muitas vezes, as pessoas pensam na natureza, na Amazônia, somente como um depósito de recursos naturais a serem explorados e, às vezes, devastados e esgotados. Nós não vemos a natureza apenas na ordem econômica, mas na ordem do amor. Chamamos de criação porque é o dom do Criador para toda a humanidade, para a gente cultivar e cuidar. Por isso, no manto está também a concepção da criação como palavras de amor do Criador.”