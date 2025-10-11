O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, abençoou os fiéis que lotaram a Basílica Santuário de Nazaré, na manhã deste sábado (11/10), durante a tradicional Descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré. O momento, um dos mais esperados e emocionantes da programação do Círio 2025, reuniu milhares de devotos em clima de fé, emoção e profunda reverência.

Desde as primeiras horas da madrugada, os fiéis aguardavam a abertura do templo, que ocorreu às 5h30, para garantir um bom lugar e acompanhar de perto o rito. Às 12h30, Dom Júlio e o arcebispo emérito, Dom Alberto Taveira Corrêa, conduziram a cerimônia, marcada por cânticos, orações e pela bênção especial concedida aos presentes, que ergueram lenços, terços e imagens em direção ao altar da Santa. Em uníssono, os devotos também entoaram a canção “Porque te amo, Senhora de Nazaré”, transformando a Basílica em um grande coral de fé e devoção.

A descida marca a retirada solene da Imagem Original do Glória, o altar superior onde permanece durante todo o ano, e simboliza o início do ciclo mais intenso de celebrações em homenagem à padroeira dos paraenses. A Imagem, de grande valor histórico e espiritual, é a mesma que, segundo a tradição, foi encontrada por Plácido José de Souza no século XVIII, às margens do igarapé Murucutu — local onde hoje está o bairro de Nazaré.

Dom Júlio abençoa fiéis durante a Descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

Mais próxima dos fiéis, a Imagem Original permanecerá em um nicho de vidro no lado esquerdo do altar da Basílica até o dia 27 de outubro. Às 6h30 dessa data, será realizada a Subida ao Glória, quando a Imagem retornará ao ponto mais alto do Santuário; logo em seguida, o Recírio encerrará as procissões oficiais do Círio 2025.

Desde 1992, o instante em que a Imagem desce do Glória é um dos ápices da fé nazarena e testemunha a força da devoção que move a maior manifestação religiosa do Brasil. A Imagem Original, a mesma encontrada por Plácido, é o símbolo que dá origem e sentido ao próprio Círio de Nazaré em Belém.

A programação litúrgica do dia começou cedo, com missa às 7h, presidida pelo padre Josué Maria Bosco, vigário da paróquia. Às 9h, o padre Emanuel Maria, do Instituto Hesed, conduziu a segunda celebração, e, às 10h, os padres Francisco Maria Cavalcante e Emanuel Maria promoveram um momento de louvor e adoração, preparando espiritualmente os devotos para a descida da Imagem.

O Instituto Hesed, fundado pelas irmãs Kelly Patrícia e Jane Madeleine, teve participação marcante na celebração, com cânticos e orações que emocionaram os fiéis. A congregação é reconhecida pelo carisma voltado à adoração perpétua e à vivência da misericórdia de Deus através da música e da evangelização.

Programação segue pela tarde

A programação continua às 16h30, com missa na Basílica presidida pelo padre Silva (CRSP), enquanto ocorre, simultaneamente, a Missa da Trasladação no Colégio Gentil, presidida por Dom Júlio. Às 19h30, o padre Josué Maria Bosco volta a conduzir um momento de louvor, encerrando o sábado de intensa devoção mariana em Belém.