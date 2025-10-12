Dom Alberto Taveira dá início à missa do Círio 2025

Por volta das 6h10 da manhã deste domingo (12/10), o Arcebispo Emérito de Belém, Dom Alberto Taveira, presidiu a missa que antecede a Procissão Principal do Círio de Nazaré 2025. A celebração ocorreu em frente à Catedral Metropolitana e contou com a presença de fiéis que chegaram cedo para acompanhar o início da programação religiosa. Dom Alberto saudou a multidão e agradeceu ao Arcebispo Dom Júlio Endi Akamine pela oportunidade de presidir a missa neste ano.

Durante a celebração, o Arcebispo Emérito destacou a coincidência do Círio com o Dia das Crianças e ressaltou a figura de Maria como mãe de todos, conduzindo os fiéis na fé. Ele enfatizou a importância da união dos devotos, lembrando que Maria caminha à frente, reunindo corações e guiando os passos daqueles que acompanham a procissão.