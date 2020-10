Documentário recria o encontro do caboclo com a imagem que deu origem ao Círio de Nazaré

Por trás de onde hoje é a Basílica Santuário, um igarapé, o ribeirinho Plácido de canoa, uma árvore e o encontro com a imagem original da Virgem de Nazaré. A história da origem do Círio é contada no documentário "O Legado de Plácido", da Sidney Produções, que será exibido neste sábado, às 19 horas, uma das programações virtuais que substituirão a trasladação.

O documentário estreou em 2014, após quase dois anos de produção, no Cinépolis. A rede até se ofereceu para fazer a codificação em 3D, mas a própria produtora deu conta disso. Desde o início, foi pensado para 3D, mas também tem versão 2D, para exibição em outras telas. Chegou a ser exibido na TV Nazaré, pela TV Cultura e pode ser visto em vários canais pela internet. Antes de tudo, houve uma exibição especial e particular: para o arcebispo emérito dom Vicente Zico.

" Levamos uma tela 3D pra ele assistir. Quando acabou, ele fez um silêncio, suspense. Aí ele disse: 'Sidney, teu filme tá excelente. Tem a história, tem a religião, tem o caráter evangelizador. Está aprovado", lembra Sidney Torres Leite, diretor geral do documentário.

A exibição deste ano tem um caráter especial para as 15 pessoas envolvidas na produção. As ideias do filme surgiram num Círio, durante a passagem da santa, numa época em que o cinema 3D estava no auge de conquista do mercado cinematográfico.

Há alguns trechos do filme que são relatos e explicações. Em outros, há artistas em cena. O momento em que Plácido pega a imagem nas mãos não tinha como ser apenas contado por um teólogo ou historiador. Sem um canal passando por onde é a Basílica Santuário, as filmagens ocorreram em Vigia.

HONRA

Plácido, no filme, foi vivido por José Maria Pinheiro. Alguns relatos são do próprio dom Zico e também do arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira; do padre Ramos; e do diretor coordenador do Círio 2013, Kléber Vieira. Há vozes de pessoas da Arquidiocese de Belém. A duração é de 20 minutos e 6 segundos.

"O Círio nunca vai deixar de acontecer. Foi um orgulho para mim, devoto, e para toda minha equipe. Foi uma honra quando o Albano Martins, diretor coordenador do Círio, me disse que queria exibir o documentário na grade especial. Espero que o filme toque o coração das pessoas, como Nossa Senhora de Nazaré sempre faz. Acho que todos vão ficar gratos e satisfeitos", disse Sidney, que adianta ter várias ideias para outros documentários baseados na cultura paraense.

"O Legado de Plácido" começa a ser exibido, na TV Nazaré, a partir das 18h, deste sábado. Horário em que os fiéis estariam na trasladação. Às 19h30, ainda para suprir a falta de uma das maiores das 13 romarias, será exibido um documentário sobre os principais momentos da trasladação, também chamada de "Romaria das Luzes".