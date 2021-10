Doca de Souza Franco ganha iluminação temática do Círio 2021 nesta sexta (8)

Para realçar o clima da festa maior dos paraenses, a Prefeitura de Belém inaugura nesta sexta-feira (8), a partir das 19 horas, a iluminação temática do Círio de Nazaré 2021 na avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Umarizal. O ponto central dessa ornamentação específica em homenagem à santa padroeira da Amazônia é uma imagem luminosa de Nossa Senhora, com 20 metros de altura e 11 metros de largura. Funcionarão milhares de lâmpadas de LED dando forma ao manto da santa. Como novidade, essa imagem vai estar em um dispositivo rotacional, ou seja, vai ter um movimento giratório, como se estivesse abençoando o público que passa pelo local. A inauguração da estrutura ocorrerá na Doca com a avenida Marechal Hermes.

Como parte do projeto a cargo da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), os postes que circundam o Canal da Doca estarão decorados com elementos luminosos em forma de anjo e da santa. As alegorias em formato de romaria com barcos, que ficam dentro do canal, vão ser dispostas como se estivessem navegando em direção à imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Os trabalhos do projeto da iluminação temática para o Círio começaram em abril de 2021. “São mais de seis mil objetos decorativos e luminosos espalhados por toda a cidade. Tudo foi preparado com muito carinho, esforço e dedicação para surpreender o público nas inaugurações”, comentou o secretário de Urbanismo, Deivison Alves.