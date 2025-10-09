Diretoria e órgãos de segurança se preparam para Traslado de Ananindeua-Marituba

O Traslado para Ananindeua-Marituba, que é a segunda romaria oficial da programação do Círio de Nazaré e a mais extensa em relação a percurso e tempo, será nesta sexta-feira (10), às 8h, com saída da Basílica Santuário. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realiza a escolta dessa procissão, ela deve terminar por volta das 18h, após a chegada da Imagem Peregrina no município de Ananindeua (PA), em um percurso de aproximadamente 52,3 km. A expectativa é que 1,5 milhão de pessoas participem do Traslado.

No sábado (11), também contando com a escolta da PRF, será a vez da Romaria Rodoviária. O percurso terá aproximadamente 24 km de itinerário, saindo da Igreja Matriz de Ananindeua por volta das 6h e chegando no trapiche de Icoaraci às 9h, onde a imagem embarca para a Romaria Fluvial. Ao longo dessas horas, o traslado deve envolver mais de 1,5 milhão de pessoas. Todo o percurso tem organização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A operação de segurança das romarias rodoviárias do Círio 2025 envolverá cerca de 120 servidores da PRF em um total de 80 viaturas, sendo 60 motocicletas e 20 carros em deslocamento com velocidade média de 10 km/h a 15 km/h.

Além dos policiais rodoviários envolvidos, as romarias rodoviárias contarão com o apoio de motociclistas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA) e do Batalhão Águia da Polícia Militar com cerca de 50 motociclistas.

Outros órgãos também participarão da operação: Guarda Municipal de Belém (GMB), Guarda Civil Municipal de Ananindeua (GCM), Guarda Civil de Marituba (GCM), Polícia Militar (PM), Semutran de Ananindeua, Semob e Setran de Marituba. O Corpo de Bombeiros também vai atuar durante as romarias rodoviárias, cuidando das passarelas e fazendo vistorias para garantir e interditar eventuais que ofereçam riscos devido a concentração de pessoas durante o percurso.

Neste ano, não haverá modificações no itinerário das Romarias Rodoviárias em relação ao percurso adotado em 2024.

* Itinerário do Traslado Ananindeua-Marituba:

- Av. Nazaré > Av. Magalhães Barata > Av. Almirante Barroso > BR-316 > Passagem São Benedito > Passagem Jarbas Passarinho > Rod. Transcoqueiro > Rod. Mário Covas > Av. Três Corações > Rotatória da Praça da Bíblia > Estrada da Providência > Tv. WE-16 > Rua da Providência > Av. Dom Vicente Zico > Tv. SN-3 > Tv. WE-31 > Av. Dr. Nonato Sanova > Tv. WE-32 > Tv. SN-19 > Av. Dom Vicente Zico > Tv. WE-54 > Av. Milton Taveira > Tv. WE-68 > Tv. SN-21 > Tv. WE-72 > Tv. SN-23 > TV. WE-75 > TV. SN-24 > Av. Arterial 5-A > Estrada do Icuí Guajará > Rua Santa Fé > Av. Prof. Amintas Pinheiro > Estrada do Guajará > Av. Independência > Av. Arterial 5-A > Av. Rio Solimões > Estrada do Curuçambá > Av. Cláudio Sanders > BR-316.

* Itinerário Romaria Rodoviária:

- BR-316 > Av. Augusto Montenegro > Rua Oito de Setembro > Av. Dr. Lopo de Castro



Orientações aos Romeiros

A Polícia Rodoviária Federal tem função essencial no deslocamento rodoviário da imagem peregrina, dando segurança aos milhares de romeiros que acompanham o cortejo e circulam principalmente pelas rodovias BR-316 e BR-010 em motocicletas, bicicletas e a pé, vindo das cidades do interior para a capital.

Para facilitar esse percurso e garantir a integridade física dos romeiros assim como a dos condutores que transitam diariamente pela rodovia, a PRF orienta os romeiros:

1- Utilize roupas claras (assim você fica mais visível para os condutores).

2- Caminhe sempre no sentindo contrário ao fluxo de veículos.

3- Evite caminhar à noite (sua visibilidade reduz consideravelmente).

4- Quando estiver em grupos, caminhe em fila indiana (um atrás do outro, mantendo-se o mais distante possível da margem da faixa de rolamento).

5- Evite caminhar utilizando o celular ou usando objetos de valor (mesmo com o intenso patrulhamento da PRF, você pode ser vítima de indivíduos que se escondem na vegetação para praticar roubos).