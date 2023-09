Diretoria da Festa de Nazaré entrega o roteiro das procissões do Círio 2023; confira

Durante o período da quadra nazarena as procissões em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré tomam conta da Grande Belém. São anos de tradição, para este ano de 2023, 15 romarias fazem parte da grande celebração do Círio.

Na noite de terça-feira, 26, Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) divulgou os roteiros dos percursos das procissões. Segundo Antônio Sousa, diretor de procissões do Círio 2023, mais de 30 mil servidores que fazem parte de órgãos municipais, estaduais, federais, forças armadas e guardas da Santa estão integrados para garantir a segurança e organização dos trajetos.

Os trabalhos desenvolvidos durante as romarias são de fechamento de via, primeiros-socorros, segurança dos devotos e da berlinda, organização do trânsito, das linhas de ônibus, entre outros que auxiliam na organização e segurança de toda a cidade.

Procissões:

1 – Caminhos Peregrinos de Nazaré

Data: 4 a 8 de outubro

Locais: BR 316 (Castanhal – Belém) e Alça Viária

2 – Romaria Traslado dos Carros

Data: quarta-feira, 4

Saída: Praça Santuário, às 20h

Percurso: Av. Nazaré / Rua 14 de Março / Rua Antônio Barreto / Av. Doca de Souza Franco / Rua Marechal Hermes / Estacionamento Porto Futuro

Distância: 5 km

Duração média: 2h

3 - Traslado para Ananindeua (maior procissão em quilômetros)

Data: sexta-feira, 6

Saída: Basílica Santuário, às 8h

Chegada: Igreja Matriz de Ananindeua

Percurso: Avenidas Nazaré / Magalhães Barata / Almirante Barroso / BR-316 / Passagem São Benedito / Passagem Jarbas Passarinho / Rod. Transcoqueiro / Rod. Mário Covas / 3 Corações / Praça da Bíblia / Estrada da Providência / WE-16 / Rua da Providência / D. Vicente Zico/ Tv. SN-3 / WE-31 / Av. Dr. Nonato Sanova/ WE-32/ SN-1 / D. Vicente Zico/ WE-53/ Av Milton Taveira/ WE-68/ TV / SN-21/ WE-72/ SN-23/ TV. WE-75/ TV. SN-24 / Arterial 5 A / Estrada do Icuí Guajará / Rua Santa Fé / Rua Juvelina Carneiro/ Av. Independência / Av. Arterial 5 A /Av. Rio Solimões/ Estrada do Curuçambá / Rua Claudio Sanders / BR-316.

Distância: 53 Km

Duração média: 10h

4 - Romaria Rodoviária

Data: sábado, 7

Saída: Igreja Matriz de Ananindeua, às 5h30

Chegada: Trapiche de Icoaraci

Percurso: BR-316 / Augusto Montenegro / Rua 8 de Setembro / Av. Dr. Lopo de Castro

Distância: 24 Km

Duração média: 3h

5 - Romaria Fluvial

Data: sábado, 7

Saída: Distrito de Icoaraci (trapiche de Icoaraci).

Chegada: escadinha do cais do porto

Percurso/Distância: 10 milhas marítimas (aproximadamente 18.500 quilômetros)

Duração média: 2h

6 - Moto Romaria

Data: sábado, 7

Saída: escadinha do cais do porto (Praça Pedro Teixeira)

Percurso: Praça Pedro Teixeira / Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré

Chegada: colégio Gentil Bittencourt

Distância: 2,5 km

Duração média: 1h

7 - Trasladação

Data: sábado, 7

Saída: colégio Gentil Bittencourt, às 17h30

Percurso: Av. Nazaré / Presidente Vargas / Castilho França / Av. Portugal / Rua Padre Champagnat / Catedral de Belém

Distância: 3,7 km

Chegada: Igreja da Sé

Duração média: 5h

8 - Círio de Nazaré (principal procissão)

Data: domingo, 8

Saída: Igreja da Sé, às 7h

Percurso: Catedral de Belém / Rua Padre Champagnat / Av. Portugal / Castilho França / Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré

Distância: 3,6 km

Chegada: Basílica Santuário

Duração média: 6h

9 - Ciclo Romaria

Data: sábado, 14

Saída: Praça Santuário, às 8h

Percurso: Av. Nazaré / José Bonifácio / José Malcher / 9 de Janeiro /Antônio Barreto / Doca / Domingos Marreiros / Alcindo Cacela / José Malcher / Dr. Moraes / Braz de Aguiar / Serzedelo Corrêa / Gentil / 3 de Maio / Conselheiro Furtado / Generalíssimo Deodoro / Caripunas / Quintino / Nazaré / Basílica

Distância: 14 km

Chegada: Praça Santuário

Duração média: 2h

10 - Romaria da Juventude

Data: sábado, 14

Saída: Paróquia São João Paulo II, às 16h.

Percurso: Av. São João Paulo II / Cipriano Santos / José Malcher / Generalíssimo / Nazaré

Distância: 3,5 km

Chegada: Praça Santuário

Duração média: 3h

11 - Romaria das Crianças

Data: domingo, 15

Saída: Praça Santuário, às 8h

Percurso: Av. Nazaré / 14 de Março / José Malcher / Dr. Moraes / Av. Nazaré / Praça Santuário

Distância: 2,8 km

Chegada: Praça Santuário

Duração média: 2h

12 - Romaria dos Corredores

Data: sábado, 21

Saída: Praça Santuário, às 5h30

Percurso: Av. Nazaré / Generalíssimo Deodoro / Conselheiro Furtado / Padre Eutíquio / João Diogo / Coronel Fortunato / D. Pedro / Padre Champagnat / Av. Portugal / Tamandaré / Gama Abreu / Nazaré / Praça Santuário

Distância: 7 km

Chegada: igreja da Sé

Duração média: 2h

13 – Romaria da Acessibilidade

Data: sábado, 21

Saída: Basílica-Santuário de Nazaré, às 8h

Percurso: Passagem D. Alberto / Generalíssimo/ Braz de Aguiar / Quintino / Nazaré / Praça Santuário

Distância: 1,45 km

Chegada: Praça Santuário

Duração média: 1h

14 - Procissão da Festa

Data: domingo, 22

Saída: Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria, às 8h

Percurso: Boaventura da Silva / 9 de Janeiro / Antônio Barreto / Alcindo Cacela / Gov. José Malcher / Generalíssimo / Nazaré

Distância: 2,2 km

Duração média: 2h

15 - Recírio

Data: segunda-feira, 23

Saída: Praça Santuário, às 7h30

Percurso: Calçadão / Dom Alberto / Generalíssimo / Nazaré

Distância: 800 metros

Duração média: 1h.

Para que todas as romarias oficiais e os demais eventos religiosos e culturais saiam conforme o planejado, a festividade do Círio 2023 conta com a mobilização da Cruz Vermelha, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal de Belém, Prefeitura Municipal de Ananindeua, Prefeitura Municipal de Marituba, Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), SEMOB, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Economia (Secon), Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Defesa Civil, Agência Distrital de Icoaraci, Belemtur, Paratur, Dieese, Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), Ministério da Saúde, SAMU 192, e todos os membros da Diretoria da festa de Nazaré à frente dos trabalhos.